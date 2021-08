Près de Metz, la plateforme Amazon d'Augny débutera ses activités le 30 août

Le traitement et l'expédition de la première commande, gérée depuis la nouvelle plateforme Amazon d'Augny (Moselle) aura lieu le lundi 30 août. La campagne de recrutement se poursuit.

Coup d'envoi le 30 août. C'est ce lundi qu'aura lieu la première expédition d'un colis Amazon traitée sur la nouvelle plateforme d'Augny, située sur l'ancienne base aérienne militaire de Frescaty, au sud de Metz. "Dès lundi, le site sera complètement prêt à opérer au quotidien, explique la directrice du site Angeline Bilodeau. Nous sommes dans les dernières étapes, nous finalisons l'installation des barrières Covid pour s'assurer d'une distanciation de deux mètres au moins. L'équipement est prêt. L'inventaire pour commencer les expéditions aussi, et nous gèrons la fin des affichages."

Les recrutements se poursuivent

Les gérants de la plateforme, au moment de sa présentation officielle en mai dernier, avaient annoncé au moins mille embauches en CDI "dans les trois ans". "Plusieurs centaines de personnes" travaillent déjà sur le site explique Angeline Bilodeau. "Certains cadres sont venus de nos différents sites pour apporteur leur expérience et intégrer les nouveaux collaborateurs (...) Nous avons un pic d'activité vers noël donc nous recherchons toujours. Des postes d'agents d'exploitation logistique, des profils de techniciens de maintenance, un cadre de RH, un infirmier du travail..." Les offres d'emploi sont consultables sur le site amazon.jobs

Cette plateforme, qui s'étend sur environ 180.000 mètres carrées et trois étages, est l'une des plus importantes de France. Les produits expédiés sont destinées à tout l'Est de la France.