"La nouvelle éco" : près de Niort, Camif.fr ne connait pas la crise

La vente en ligne a le vent en poupe, et à Chauray (Deux-Sèvres), Camif.fr surfe sur son activité du déconfinement, se réorganise et embauche au passage.

Qu'on se le dise le magasin de vente en ligne, Camif.fr connait une forte activité depuis la période de confinement. Aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, à Chauray, l'enseigne confirme sa bonne forme, se voyant obligé de se réinventer en interne et passe de 57 à 78 collaborateurs. Et la rentrée reste sur la même dynamique.

En privilégiant le local et le durable

L'aménagement local et durable de la maison voilà ce qui caractérise l'enseigne. Meubles, canapés, chambre, literie, linge, électro, jardin, enfant, déco etc. pour cette rentrée l'activité est très soutenue Emery Jacquillat, le patron "L'activité est très forte, Camif bénéficie de la croissance du e-commerce, en particulier du passage à l'acte de consommateurs-citoyens qui grâce à la crise du Covid, probablement ont compris qu'il fallait changer nos habitudes de consommation en privilégiant le local et le durable et comme chez nous ça fait 10 ans qu'on milite pour ça."