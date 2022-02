Elle voulait protéger son chien des chenilles processionnaires, elle devient cheffe d'entreprise !

Dans les Pyrénées-Orientales, une habitante de Bages a élaboré en 2009 un piège à chenilles processionnaires pour protéger son chien. Treize ans plus tard, son entreprise emploie huit personnes et dégage un million d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Depuis 2009, l'entreprise "La Mésange Verte" a vendu 400.000 pièges en France et en Europe

Elle voulait protéger son chien contre les chenilles processionnaires alors, en 2009, Jocelyne Camérani, met au point un piège à installer sur les troncs des arbres. Bingo ! Treize ans plus tard, cette habitante de Bages, au sud de Perpignan, est à la tête d'une véritable entreprise !

La Mésange Verte compte huit salariés (installés dans des locaux neufs sur la zone industrielle de Bages), des machines-outils et réalise un million d'euros de chiffre d'affaires annuel ! Depuis 2009, l'entreprise a écoulé 400.000 masques mais doit faire face à une concurrence de plus en plus féroce. Jocelyne Camérani, la directrice de La Mésange Verte, était l'invitée de La nouvelle éco ce jeudi matin à 7h15.