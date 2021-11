Près de Perpignan, l'entreprise Prosain dévoile ses coulisses

Ca vous dirait de découvrir les coulisses de l'agro-alimentaire ? Comment sont confectionnées les conserves qui finissent dans nos placards ? Dans les Pyrénées-Orientales, à Bages, l'entreprise Prosain, spécialisée dans les conserves bio vous ouvre ses portes (sur inscription) ce jeudi et vendredi dans le cadre de l'opération "Découvrez ce que vous mangez !"

"Oui la visite est assez spectaculaire compte tenu des quantités, des volumes et de la taille des équipements", raconte Mathieu Césari, le chargé de communication de Prosain. "Cette opération est aussi pour nous un plaisir et un honneur pour montrer notre savoir-faire au plus grand nombre. Cette transparence, c'est dans notre ADN. Depuis 1968, nous proposons des produits sans aucun colorant ni aucun conservateur."

Les confinements, ça conserve

L'entreprise catalane a clairement tiré son épingle du jeu durant la crise sanitaire. "Durant les confinements, il y a eu une ruée sur les conserves et 2020 a été une année spectaculaire. On pouvait s'attendre à ce que ça se calme en 2021 mais la tendance se poursuit. On sera sur une croissance comprise entre 5 et 10 % pour les produits Prosain," poursuit Mathieu Césari.

Grâce cette dynamique très forte, Prosain compte encore embaucher ces prochains mois. "Nous comptons aussi investir massivement à Bages pour d'une part augmenter nos capacités de production et ainsi répondre à la demande mais nous souhaitons aussi être en phase avec nos engagements écologiques. Nous comptons donc notamment installer des panneaux solaires sur l'entreprise," conclut Mathieu Césari ce jeudi sur France Bleu Roussillon.