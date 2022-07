Près de Perpignan, opération escargot contre l'arrivée d'une usine de bitume

Près de 200 personnes ont manifesté ce vendredi soir sur la D117 contre l'installation d'une usine de bitume entre les communes d'Espira de l'Agly et Cases-de-Pène. Sur France Bleu Roussillon, le représentant de Catalogne Enrobés sort du silence et défend le projet industriel.

La résistance s'organise et monte en puissance : près de 200 personnes se sont rassemblées dans la bonne humeur pour une opération escargot ce vendredi soir sur la D117 entre les communes d'Espira de l'Agly et Cases-de-Pène. Il s'agissait de protester contre la possible implantation d'une usine de goudron dans la zone d'activités d'Espira où les usines Semin et La Provençale sont déjà installées.

Les tracteurs sont décorés avec des ballons, les camionnettes avec des pancartes. On y lit notamment "A Eurovia, les millions, à nous la pollution !"Les manifestants redoutent une augmentation du trafic routier et s'inquiètent des odeurs et de la qualité de l'air. "Les responsables ont beau avoir retirer leur demande de permis de construire, nous restons vigilants", explique au milieu des klaxons Stéphanie Bauer, élue à la mairie de Cases-de-Pène, également l'une des coordinatrice du mouvement.

Un nouveau permis de construire en projet

Effectivement une demande de nouveau permis de construire semble en préparation. "On a retiré le premier permis pour sortir d'un calendrier juridique trop rigide et nous donner le temps d'un dialogue serein avec les élus et les riverains dans le but, à terme, de redéposer un permis de construire", explique Christophe Siméon, le représentant de Catalogne Enrobés et chef d'agence du groupe Eurovia.

Le projet date de plusieurs années et est estimé à dix millions d'euros, pas question donc de renoncer aussi vite. Catalogne Enrobés souhaite donc toujours fermer sa vieille usine de Baixas, à quelques kilomètres de là, pour s'installer dans la zone d'Espira de l'Agly. Les quatre salariés de Catalogne Enrobés y serait transférés. L'usine fait aussi travailler indirectement sur les chantiers une centaine de salariés d'Eurovia et une cinquantaine d'Eiffage.

Et la qualité de l'air ?

"Le trafic routier sera moins important : au lieu de venir dans la carrière d'Espira et de rouler vers Baixas, nos camions n'assureront que des trajets Espira-Espira", affirme Christophe Siméon. En revanche, le représentant de Catalogne Enrobés est beaucoup moins bavard sur la qualité de l'air. "Cette usine sera une usine de dernière génération, très différente de celle de Baixas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous respecterons les normes environnementales."

Le maire d'Espira de l'Agly, Phillipe Fourcade, évidement suit le dossier de très près. "Avec mon équipe, nous sommes très soucieux des questions environnementales et de l'agriculture. Nos vignerons sont notre vitrine. Mais le maire que je suis ne peut pas s'opposer à la loi. Si le permis de construire respecte les règles de la zone d'activités... Nous avons demandé à l'industriel de construire un hangar totalement hermétique pour empêcher tout rejet dans l'air." Philippe Fourcade précise aussi que, depuis 2016, c'est la communauté urbaine de Perpignan qui a la main sur le plan local d'urbanisme et que les services de l'Etat (DREAL) auront leur mot à dire.