Pacé, France

L'hypermarché Cora de Pacé, près de Rennes, souhaite ouvrir chaque dimanche matin. La direction a informé les 230 salariés de sa décision qui prendrait effet dès le 21 octobre. L'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui interdisait l'ouverture dominicale des grandes surfaces alimentaires dans le pays de Rennes, a été annulé en avril dernier par le tribunal administratif de Rennes. Une brèche dans laquelle la grande surface s'est sans doute engouffrée. De plus, la loi Macron autorise désormais ces grandes magasins de plus de 700 m2 à ouvrir tous les dimanches.

Opposition des salariés

Les employés de Cora ne sont pas favorables à cette décision. "Comment feront les salariés qui élèvent seuls leurs enfants ?" s'interroge Cyril Lechevestrier délégué CFTC "tout cela va représenter entre 8 et 10 euros de salaires supplémentaires pour un employé; sacrifier sa famille pour si peu, non c'est pas possible". Le syndicat appelle d'ailleurs le personnel à débrayer ce samedi de 10h30 à 12h.

Le maire réagit

Le maire de Pacé (12 000 habitants) est aussi en colère après cette décision. "Je suis tout à fait défavorable à cette ouverture" affirme Paul Kerdraon "depuis quelques années, il y avait des consensus dans le pays de Rennes pour organiser 3 ouvertures dominicales par an, avant Noël et pour les soldes d'hiver. C'est un coup de canif très important introduit dans ce dispositif; on souhaite limiter les ouvertures le dimanche car c'est un système déstabilisant pour les commerces de nos communes en particulier le commerce de proximité qui risque d'en subir les conséquences sans compter la vie des salariés. Et puis, en dehors des zones touristiques, on n'a pas besoin de faire des courses le dimanche" conclut Paul Kerdraon.

Pas de nouvel arrêté préfectoral

Un nouvel arrêté préfectoral sur l'ouverture des commerces le dimanche n'est pas à l'ordre du jour. Quant au maire de Pacé il ne peut pas empêcher l'ouverture de Cora le dimanche matin sur sa commune.