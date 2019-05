Près de Rennes : l'inquiétude des salariés après l'annonce de la fermeture du Géant-Casino

Saint-Grégoire, France

Depuis l'annonce début janvier de la fermeture de l'hypermarché Géant-Casino de Saint-Grégoire, dans la métropole de Rennes, les salariés sont exclus de toute information. Cette grande surface a été vendue à Leclerc, comme 5 autres en France. Elle est victime d'un chiffre d'affaires insuffisant. A Saint-Grégoire, c'est le maillon faible de la galerie marchande "Grand Quartier" en plein développement. A l'intérieur de la grande surface, ça sent vraiment la fin : les rayons se vident et l'ambiance est plombée.

Les salariés s'interrogent

La loi oblige le repreneur à garantir les emplois et les salaires. Pour l'heure, ce projet de rachat doit être entériné par l'autorité de la concurrence, une structure administrative indépendante. Concrètement le mouvement Leclerc ne peut pas implanter un hypermarché identique au sien situé à moins d'un kilomètre. "Les 140 salariés sont très inquiets et s'interrogent" témoigne Marc Charels représentant du personnel CFDT "Je pense qu'il est temps de savoir où on va; est-ce que le projet va pouvoir se réaliser et est-ce que nos postes sont vraiment garantis ?" se demande le syndicaliste.

Marc Charels de la CFDT devant des rayons vides au Géant-Casino de Saint-Grégoire (35) © Radio France - Loïck Guellec

Peut-être une grande surface "bio"

Dans ce monde des grandes et moyennes surfaces où le silence est la règle d'or, il est bien difficile pour les représentants du personnel d'obtenir des informations précises. Dans ce contexte, beaucoup de bruits circulent; on évoque l'implantation d'une grande surface "bio", mais la superficie actuelle parait démesurée pour une telle option. Pour l'instant la fermeture définitive du Géant Casino est programmée au 2 juillet.