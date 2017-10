Près de Rochefort, l'incinérateur est déjà construit mais il n'a pas encore l'autorisation de fonctionner

C'est la conséquence d'une décision du tribunal administratif en mars 2017: une seconde enquête publique est en cours pour éclairer la préfecture avant d'autoriser ou pas l'exploitation du nouvel incinérateur d'Echillais. Les opposants en profitent pour rappeler leurs nombreux arguments.

Sur une petite table du hall sombre et étroit de la mairie d'Echillais, s'entassent plus de 400 contributions. 95% sont négatives, estime le commissaire enquêteur, Jean-Pierre Bordron, ingénieur retraité de l'Equipement. C'est souvent comme ça avec les enquêtes publiques, a fortiori quand cela concerne le nouvel incinérateur d'Echillais, près de Rochefort, au cœur de la polémique depuis trois ans. L'autorisation d'exploiter a été annulée par la justice administrative en mars dernier, du coup une nouvelle enquête publique est nécessaire. Elle s'achèvera lundi 30 octobre.

95% d'avis négatifs

Les opposants en profitent pour rappeler leurs arguments. Le collectif rochefortais Zéro déchet rendra son avis dans les prochains jours. Ce projet est une "aberration", assure son porte-parole Thierry Kieffer qui trouve l'équipement largement surdimensionné: "Il faut faire une vraie politique de tri, de réduction des déchets, comme le fait Marennes. Et on arriverait à des niveaux de déchets très faibles, du coup on n'aurait pas besoin d'un deuxième incinérateur. On aurait besoin uniquement de celui qui fonctionne aujourd'hui."

Sur une petite table du hall de la mairie, les contributions s'entassent... 400 reçues pour l'instant, presque toutes négatives. © Radio France - Julien Fleury

"Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas"

Autre contribution remarquée, celle des médecins rochefortais de l'association Veille santé environnement 17, emmenés par le docteur Paul Delègue: "on était dans notre rôle d'avertir, c'est notre fonction de médecins" explique Paul Delègue qui ne demande pas formellement l'abandon du projet: "Après, il y a des administratifs, des politiques, qui ont pris leurs responsabilités. Mais si un jour des gens portent plainte parce qu'il y a des malformations urinaires ou des cancers aux abords de l'incinérateur, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas". Paul Delègue, particulièrement demande une surveillance précise des rejets de la cheminée du futur incinérateur, et notamment des particules fines et des perturbateurs endocriniens, qui "peuvent avoir un effet" sur la santé humaine "même à toute petite dose".

Mauvais procès?

Pas de quoi faire douter Vincent Barraud, le maire d'Etaules et président du SIL (syndicat intercommunautaire du littoral) qui porte le projet d'incinérateur. L'institut de veille sanitaire ne trouve rien à redire aux incinérateurs récents, souligne Vincent Barraud: "ils nous disent que s'ils avaient de l'argent pour une étude, ils le mettraient ailleurs parce qu'ils ne sauraient pas quoi chercher". Vincent Barraud qui parle de "mauvais procès" et invite les opposants à traquer les vraies sources de pollution, dans l'agriculture ou les cosmétiques.

Vers une entrée en service à la fin de l'année

Ce qui inquiète Vincent Barraud dans cette nouvelle enquête publique, ce sont plutôt les trois mois de retard: "C'est compliqué car il faut maintenir en place les équipes de construction, ainsi que le personnel d'exploitation" du nouvel incinérateur. "Une partie va être mise en chômage technique" précise Vincent Barraud, qui refuse de chiffrer les conséquences financières dans l'immédiat. Cela dépendra de l'entrée en service du four, qu'il espère pour la fin de l'année.