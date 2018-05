Mesnil-Raoul, France

Une jeune femme aux longs cheveux blonds, soutien-gorge noire, ventre nu, qui s'agrippe à une chaîne en fer. A droite, l'adresse d'un magasin. Voilà comment l'entreprise, France Carrelage, basée à Franqueville-Saint-Pierre en Seine-Maritime, fait sa promotion. L'affiche, installée sur une départementale très fréquentée, près de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, est jugée sexiste par certains riverains, mais aussi par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. En janvier dernier l''ARPP, saisie par un particulier, avait déjà demandé à l'entreprise de retirer une publicité similaire, près de Dieppe.

Tous les gens me disent que la fille est très belle et le carrelage aussi! - Jean-François Nadaux, patron de France Carrelage

"Une publicité comme ça, moi, ça me choque", Smaïn préfère détourner le regard du grand panneau publicitaire louée par France Carrelage. Il vit à quelque mètres seulement, "toujours la femme nue, sexy pour présenter un carrelage, pour présenter une voiture, n'importe quel produit, c'est vraiment dingue ça!". Quel rapport avec le produit vendu se demandent aussi plusieurs riverains sur Twitter?"Tous les gens me disent que l'affiche est très belle et que la fille aussi et que ça met le carrelage en valeur, se justifie Jean-François Nadaux, le patron de France Carrelage. L'affiche y est depuis un an et demi, j'ai jamais eu de remarque là-dessus."

Ok mais si on veut juste refaire la cuisine ?... pic.twitter.com/GxBnKsysqO — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) May 15, 2018

Cette publicité était dégradante pour l'image de la femme - Autorité de régulation professionnelle de la publicité

En réalité, le commerçant a déjà dû retirer une affiche quasi identique devant son magasin de Neuville-lès-Dieppe. L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avait été saisie par un particulier. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à cette instance indépendante pour statuer, raconte Stéphane Martin, le directeur général : "C'est la représentation d'une femme relativement dénudée, certes sur fond de carrelage mais dont le lien est très éloigné. Le jury, présidé par des magistrates, a facilement conclu que cette publicité était dégradante pour l'image de la femme". L'ARPP n'a malheureusement aucun pouvoir de contrainte. Elle compte bien jouer sur la réputation de l'entreprise.

L'avis rendu par l'ARPP est publique et consultable ici