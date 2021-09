Près de Rouen, une course solidaire organisée par le Secours populaire pour venir en aide aux jeunes

Une soixantaine de participants ont couru ce samedi matin dans la forêt monumentale d'Houppeville (près de Rouen). Cette course organisée par la commission jeunes du Secours populaire a servi à récolter des fonds. Des fonds à destination des jeunes, notamment les plus touchés par la crise sanitaire.

Il fallait avoir de bonnes baskets ce samedi matin à la forêt monumentale d'Houppeville près de Rouen (Seine-Maritime). Une course solidaire était organisée par la commission Jeunes du Secours populaire. Une première dans l'histoire de l'association en Seine-Maritime. Une course de 5, 10 km ainsi qu'une marche de 5 km. Prix : 5 euros pour les étudiants, 10 euros tarif normal. Le but était de récolter des fonds pour venir en aide aux jeunes les plus touchés par la crise sanitaire.

Plusieurs bonnes raisons de participer à la course

Parmi la soixantaine de participants, chacun avait une bonne raison de courir. "Nous, on est venu pour l'anniversaire de Pierre qui fête ses 12 ans", raconte en souriant Jeanne, également 12 ans. "J'avais envie de courir et pour mon anniversaire ma mère et moi on voulait faire quelque chose de spécial", ajoute le principal concerné.

Cette course est un peu son cadeau d'anniversaire. "Ce n'est vraiment banal", sourit son amie Jeanne. Mais les jeunes sont prêts. "On a de toutes petites chances face aux adultes, aux vrais coureur", explique-t-elle. De son côté, Christophe voit cette course comme un échauffement avant une plus grande échéance.

"Ce sera un bon entraînement avant le semi-marathon de Rouen dans deux semaines", explique-t-il. Pour lui cette course a un double intérêt. "D'abord on recommence à courir en compétition alors que ça fait un an et demi qu'on n'a pas couru en compétition. Et puis c'est surtout une bonne action pour le Secours populaire, ça permet de payer une course avec derrière un intérêt financier pour l'association", renchérit Christophe.

Une aide pour les jeunes

Tous les fonds récoltés serviront à aider des jeunes, des étudiants en difficulté. "On savait qu'ils étaient en difficulté mais ça a été d'autant plus marqué suite à la covid. Le Secours populaire a été présent. On a pu apporter une aide en premier lieu alimentaire, psychologique et matériel", explique Stéphanie Treffel, coordinatrice du département pour le Secours populaire.

Et ce n'est pas un hasard si cette course est organisée par des jeunes pour des jeunes. "Ce sont des jeunes actifs, lycéens, étudiants qui sont touchés par rapport à la situation d'autres jeunes comme eux et ils voulaient se mobiliser pour eux", poursuit Stéphanie Treffel.

"On aide des publics que l'on ne voyait pas avant, notamment les étudiants. On les soutient. Cette situation a été compliquée parce que pas de relais à l'extérieur, d'autres ont perdu leur travail, etc. On voulait se mobiliser pour eux. L'idée était de mettre en place une action dynamique", conclut-elle.