Près de Toulouse, des fonctionnaires embauchés comme chauffeurs de bus scolaires

Des fonctionnaires qui conduisent des cars scolaires après leur journée de boulot : c'est possible depuis un peu plus de trois semaines. Fin décembre, le gouvernement a publié un décret qui autorise les agents de l'état à travailler dans le secteur du transport scolaire.

Limiter la pénurie de chauffeurs

Une façon de lutter contre la pénurie de chauffeurs de cars : il en manquerait environ 4000 en France selon un chiffre donné par le gouvernement lors de la rentrée de septembre. Mais c'est aussi un moyen de permettre aux fonctionnaires d'arrondir leurs fins de mois. Stéphane est l'un des premiers fonctionnaires à avoir décroché un contrat avec une entreprise de transports en Haute-Garonne. Il a signe contrat avec Négoti EPTR Mobilités, une société de transports de Plaisance-du-Touch au sud de Toulouse.

Ce fonctionnaire qui travaille à temps plein en horaires postés dans l'administration des finances à Toulouse va désormais conduire un minibus scolaire de neuf places une quinzaines d'heures par semaine (lissées sue l'année) à Léguevin. Stéphane a des charges élevées puisque sa famille vit en Vendée. Un nouveau job qui lui permettra de travailler plus pour gagner plus, ce qu'il considère comme vrai bonus e, tant que fonctionnaire : "Les augmentations sont décidées rarement et de manière très structurée, ce qui m'impacte fortement. J'ai un double loyer : la guerre en Ukraine n'était pas prévue, le prix de l'essence qui explose n'était pas prévu, il faut y faire face. Après, c'est un choix : je pourrais très bien el dire que je ne fais rien, que je sors plus, que je diminue mon chauffage et que je réduis tout au minimum. C'est ce que j'ai fait pendant un temps. Mais à un moment, plutôt que de rester tourner en rond, j'ai eu cette possibilité. Jee fais quelque chose d'utile : ça rend service à la communauté et à moi aussi pour le complément que ça m'apporte."

Des profils intéressants pour les dirigeants d'entreprises de transport

Jean-Michel Blin le directeur général de Négoti EPTR Mobilités voit ces nouveaux profils d'un très bon œil : "Ce sont des gens qui ont l'habitude d'avoir des responsabilités dans leur domaine. Leurs missions ont des similitudes avec les nôtres puisque nous des missions de service public."

Négoti EPTR Mobilités pourrait recruter d'autres fonctionnaires : l'entreprise recherche une quinzaine de collaborateurs.

