Près de Toulouse, Lacroix-Falgarde se bat pour sauver son pont métallique de l'école Eiffel

Le maire du village de Lacroix-Falgarde, en Haute-Garonne s'acharne à vouloir restaurer et réhabiliter le vieux pont de fer qui relie sa commune à Pinsaguel, de l'autre côté de la rivière Ariège et tente d'obtenir coûte que coûte le financement nécessaire.

Le vieux pont métallique de Lacroix-Falgarde, inauguré en 1903 et fermé depuis 2010.

Lacroix-Falgarde, France

Le maire du village de Lacroix Falgarde où vivent un peu plus de 2.000 habitants, au sud de Toulouse, en Haute-Garonne est têtu. Avec son conseil municipal, il souhaite restaurer et réhabiliter le vieux pont de fer qui relie sa commune à Pinsaguel de l'autre côté de la rivière Ariège, pont qui est la propriété du conseil départemental et qui est fermé à toute circulation depuis 2010.

Un pont construit par un ingénieur formé par Gustave Eiffel

Cela fait donc neuf ans que ces élus se battent pour obtenir le financement nécessaire aux travaux de taille dont ce pont inauguré en 1903 a besoin. Le conseil départemental qui veut le démolir joue le jeu et est d'accord à mettre l'argent de la démolition (400.000 euros) dans ces travaux à condition que les collectivités locales injectent le reste (1.300.000 euros) . Le département s'apprête même à faire des travaux de mise en sécurité, en attendant.

Cet ouvrage réalisé par l'entreprise Kessler et Cie, par un ingénieur formé par Gustave Eiffel, est l'un des plus anciens ponts métalliques qui existe encore en Haute-Garonne et il a une histoire riche. Deux résistants sont morts au pied du pont en 1945, en fuyant les Allemands.

Le premier tour de France a franchi le pont de Lacroix-Falgarde - Célyne Leriverend, conseillère municipale dans le village

Retoqué au loto du patrimoine

Ce pont de fer est sur deux communes : Lacroix Falgarde et Pinsaguel, qui dépendent de deux communautés de communes : le SICOVAL et le Muretain. Ce sont autant d'acteurs à mettre d'accord autour d'une même table.

Et les projets des uns et des autres peuvent se faire de l'ombre pour tenter de réunir la somme nécessaire. Pour le moment, les élus de Lacroix-Falgarde ont fait chou blanc partout, auprès du département, de la région, des fonds européens y compris en n'étant pas retenus par la mission de Stéphane Bern, pour le loto du patrimoine.

Ils sensibilisent aussi la population dès qu'ils le peuvent, comme lors des derniers vœux du maire durant lesquels ils ont invité les enfants à dessiner leur pont.

Des enfants de la commune ont dessiné le pont tel qu'ils aimeraient le voir rouvrir. - Enfants de Lacroix-Falgarde

Enfin, ils relancent une pétition de soutien à la restauration du vieux pont, qui recueille aujourd'hui plus de 2.300 signatures.

Dernière action qu'ils vont tenter avant d'écrire au Président de la République : constituer un dossier pour espérer intégrer le projet gouvernemental "Vélo et mobilités actives", à travers lequel ils pourraient obtenir les précieux euros qui leur manquent pour redonner une seconde vie à ce pont en le transformant en un pont uniquement accessible aux piétons et aux cyclistes et redonner vie à cette zone appréciée des randonneurs.

Si les élus de Lacroix-Falgarde arrivent à leurs fins, le pont métallique deviendra alors la propriété des collectivités locales et son entretien annuel sera à sa charge. Ça n'inquiète pas le maire de la commune qui affirme que depuis plus d'un siècle que cet ouvrage existe, il n'a pas coûté très cher en maintenance.