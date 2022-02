Près de trois millions de foyers ne bénéficient pas du gel du prix du gaz selon l’Union sociale pour l’habitat

Le gel du prix du gaz ne concerne pas les immeubles collectifs et les professionnels dénoncent ce mardi l’Union sociale pour l’habitat et une association de consommateurs. Près trois millions de foyers sont concernés selon l'ancienne ministre du Logement Emmanuelle Cosse.

Le plafonnement du prix du gaz, décidé par le gouvernement pour limiter l'impact de la hausse des tarifs de l'énergie sur le portefeuille, ne s'applique pas dans les immeubles collectifs et professionnels, déplorent l'association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie (CLV) et l’Union sociale pour l’habitat qui rassemble quatre fédérations d'organismes HLM. "On estime que l'on a deux millions de logements sociaux avec le chauffage collectif, plus 800.000 au réseau de chaleur. Donc, cela fait à peu près trois millions de logements qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire", a détaillé ce mardi sur franceinfo Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, ancienne ministre du Logement.

"Non-égalité des citoyens"

"La mesure de gel des prix prise par le gouvernement concerne uniquement ceux qui sont chauffés ou abonnés directement au gaz mais pas ceux qui dépendent d'un chauffage collectif", a confirmé Jean-Yves Mano, président de l’association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) sur franceinfo également. "Donc tous les immeubles chauffés par une chaudière au bas de l'immeuble, toutes les copropriétés, ne sont pas concernés par le gel des tarifs d'octobre 2021 au printemps 2023."

Et de dénoncer : "Nous nous trouvons dans une situation de non-égalité des citoyens par rapport à des mesures gouvernementales. Les uns sont protégés, les autres non, et cela a des conséquences budgétaires extrêmement lourdes."

Une hausse de 800 euros par an pour un quatre pièces

Pour les foyers concernés, cela peut représenter plusieurs centaines d'euros de hausse sur la facture annuelle, jusqu'à "800 euros par an pour un quatre pièces avec quatre personnes" pour "le chauffage et l'eau chaude" selon Jean-Yves Mano. "Dans certains ensembles immobiliers on arrive à payer le mètre cube d'eau chaude 19 euros alors qu'avant il était à 7 euros."

Se doucher à l'eau chaude devient un privilège et se chauffer correctement devient un luxe.

"Donc, les conséquences sont lourdes et cela entraîne des choix dans les dépenses par nécessité absolue. Se doucher à l'eau chaude devient un privilège et se chauffer correctement devient un luxe. Nous nous trouvons dans une situation anormale."

Le gouvernement alerté

Une situation due, en partie, à la libération du marché du gaz selon la CLCV. "Depuis 2016 le tarif réglementé de vente, fourni par la Commission de régulation de l'énergie, a été supprimé pour tout ce qui est collectif et pour les professionnels."

À l'instar del’Union sociale pour l’habitat, l'association dit avoir alerté le gouvernement sur le sujet. "Pour le moment nous n'avons pas de réponse", affirme la CLCV.

"Nous bailleurs, notre seul argent c'est le loyer que paient les locataires. Donc, je ne vois pas comment on pourra faire des efforts", défend pour sa part Emmanuelle Cosse. "La question est de savoir qui va essayer de compenser l'augmentation des tarifs. Nous demandons à pouvoir bénéficier d'un bouclier tarifaire comme cela a été le cas pour toutes les personnes qui ont des contrats de chauffage individuel. Nous, on peut intervenir pour accélérer la rénovation de nos logements pour essayer de diminuer les dépenses d'énergie mais cela sera sur cinq à dix ans. Les bailleurs n'ont pas beaucoup d'outils et c'est pour cette raison que le gouvernement peut nous aider à trouver une manière d'avoir des fournisseurs d'énergie qui régulent les choses. Les bailleurs ne sont que des intermédiaires."

Et de conclure : "On peut aussi se demander si le chèque énergie ne doit pas être amendé pour aider les ménages les plus précaires. Nous, bailleurs, allons regarder comment on peut aider les ménages les plus fragiles. Aujourd'hui, on a besoin d'être entendus par les pouvoirs publics et qu'ils nous aident face à ces fournisseurs d'énergie qui ne nous traitent pas tout à fait correctement."