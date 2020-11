Reconfinement : près du Mans, les routiers en galère profitent des équipements ouverts

Ils sont nombreux à sillonner les routes pendant ce reconfinement : les routiers doivent de nouveau s'adapter, comme au printemps, aux fermetures des restaurants et de certaines aires de stationnement. Sur l'aire de Sargé-lès-le-Mans, ils sont nombreux à s'arrêter pour profiter des équipements.

C'est une halte bienvenue alors que le reconfinement a sonné la fermeture de nombreuses structures qui accueillent d'ordinaire les chauffeurs routiers : sur l'aire de Sargé-lès-le-Mans, sur l'A11, une dizaine de camions est arrêtée, jeudi 5 novembre. Les transporteurs font une pause pour déjeuner et profiter des sanitaires accessibles ici.

Restos routiers fermés

Certaines douches sont occupées : elles deviennent des denrées rares en cette période de confinement, à en croire les chauffeurs. "A moins de s'arrêter dans une station-service, c'est compliqué !, lance Jérôme. Ça va que je rentre chez moi ce soir, mais ça fait deux jours que je n'ai pas trouvé de douches." D'ordinaire, il profite des restaurants routiers où il dîne pour utiliser les sanitaires : impossible avec leur fermeture. "Certains font de la vente à emporter, relativise Pauline. Par rapport à la première vague, c'est un peu mieux."

Pour manger et se laver, c'est très galère !

Pascal n'est pas rassuré pour autant : "Il est évident que de nombreux restaurants routiers vont peut-être fermer, ils ne vont pas trouver d'intérêt économique à ne vendre que quelques plateaux à emporter." Certains comme Maël ont donc prévu le coup : "J'ai fait plus de provisions dans le camion pour avoir de quoi manger toute la semaine. J'ai déjà tendance à le faire d'habitude, donc là..."

La galère pour stationner la nuit

Autre conséquence des restos routiers qui ferment : les routiers ont "beaucoup de mal à s'arrêter sur des aires de repos, elles sont saturées", explique Pascal. En début de semaine, il a passé une nuit sur le bord d'une départementale, après avoir cherché de la place pendant deux heures sur des parkings pour camions.

"Il y a un routier sur dix qui est ouvert, et parmi ceux fermés, certains ont même bloqué l'accès aux parkings, s'agace Jérôme. On essaie de choper des places sur les bords de routes ou dans les zones industrielles. Ça implique d'aller encore plus loin." Si la situation n'est pas aussi compliquée que lors du premier confinement en mars, "ça reste très compliqué", souffle-t-il, avant de reprendre le volant.

Du mieux dans les prochains jours ?

La situation pourrait s'améliorer au cours de la semaine qui vient. 250 relais routiers doivent rouvrir en France dès ce samedi, la nuit, pour les conducteurs munis de leur carte professionnelle. Les syndicats ont obtenu leur réouverture par arrêtés préfectoraux après une réunion au ministère des transports.

En Sarthe, le préfet compte dresser la liste des restaurants routiers autorisés à rouvrir "dans les prochains jours".