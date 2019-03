Présence postale en Haute-Vienne : "le contrat est respecté" dit la commission chargée de ce sujet

Haute-Vienne, France

Et vous, avez-vous toujours un bureau de Poste dans votre commune ? Régulièrement revient l'idée que des bureaux ferment, dans les petits villages, sans pour autant que la "présence postale" disparaisse. Hier justement, la "commission sur la présence postale" en Haute-Vienne s'est réunie à Limoges. Cette commission veille au maintien de services postaux de proximité. En Haute-Vienne, "le contrat est respecté" dit son Président Stéphane Delautrette, invité ce mercredi de Jérôme Ostermann sur France Bleu Limousin.

"Ce qui est dit dans le contrat, c'est que _aucune personne ne doit se trouver à 5 kilomètres et à plus de 20 minutes d'un point de contact de la Poste_, et aujourd'hui 97,8% des haut-viennois sont dans cette configuration" assure-t-il.

D'autres maisons de services au public en projet

En Haute-Vienne, il y a par ailleurs 6 maisons de services au public portées par la Poste. "Il y a des projets de nouvelles maisons mais on doit aussi tenir compte de celles portées par les collectivités." explique encore Stéphane Delautrette, précisant qu"il "y a des discussions en ce moment avec le Préfet pour voir là où la Poste pourrait être porteuse de ces MSAP dès lors qu'il n'y aurait pas de portage par les collectivités".

Quant à l'avenir des bureaux de Poste, "_il n'y aura pas de fermetures_" a insisté Stéphane Delaurette. Mais il est possible qu'il y ait des évolutions. "C'est pour cela qu'on parle de "présence postale", c'est-à-dire qu'un bureau de Poste peut évoluer en agence postale communale , voire être hébergée chez un commerçant sous forme d'un relais, tout cela soumis à la validation des conseils municipaux" a-t-il poursuivi, indiquant enfin que pour la période 2020-2024, la volonté des élus est réaffirmée pour "renforcer la proximité et le maintien des services en proximité".