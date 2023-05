Préserver le "vrai camping", le pari de cet établissement dans la ville d'Albert

Dans l e camping d'Albert , quelques logements insolites accueillent les touristes, mais surtout, des espaces verts. Ces sont des emplacements nus, c'est-à-dire des parcelles dédiées aux campeurs, aux cyclistes ou aux randonneurs venus planter leur tente ou garer leur camping-car. Pour Bernadette Guillain, gérante du camping du Vélodrome d'Albert, il est tout naturel de conserver ces emplacements, plutôt que d'installer des mobil-homes, pourtant plus rentables.

Quelques vacanciers ont profité du week-end de l'Ascension pour venir au camping d'Albert. © Radio France - Lou Momège

"Dans les locatifs, on est chacun chez soi avec son petit confort, certes, mais on ne partage pas, explique Bernadette Guillain. Avec les emplacements nus, les gens ne peuvent pas faire autrement que de partager et de se retrouver dans les lieux communs, comme les sanitaires." Le partage et la convivialité : voilà les maîtres mots du "vrai camping" selon la gérante. C'est justement cette vision qu'elle cherche à défendre. Dans son camping, sur les 80 places disponibles, les trois quart sont des emplacements nus.

Se battre pour le "vrai camping"

Car depuis plusieurs années, les mobil-homes et logements locatifs se multiplient dans les campings français. En 10 ans, 190 000 emplacements nus ont disparu des campings à travers la France. Un constat qui inquiète, à tel point qu'un collectif s'est créé en février dernier : " Sauvons le vrai camping ". "En 2018, 75 % des campings proposaient des emplacements nus, rappelle Régis Devillers, membre du collectif. Aujourd'hui on en est à 51 %, et si l'hémorragie continue, en 2024, on devrait être aux alentours de 45 %."

Et si les zones très touristiques comme la Vendée ou le sud sont particulièrement touchées, la Picardie n'est pas épargnée. "Sur la côté, on trouve beaucoup de mobil-homes", observe Régis, lui-même picard. "Des Hollandais me contactent et me disent qu'ils ne viennent plus dans le Nord, qu'ils préfèrent aller en Allemagne où il y a plus d'emplacement nus."

Pour inciter les campings à conserver leurs emplacements nus, le collectif a lancé une pétition en ligne. Adressée à la ministre chargée du tourisme, Olivia Grégoire, elle a déjà recueilli plus de 26 600 signatures.