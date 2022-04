Présidentielle : 16 000 livres sur les secrets de la campagne imprimés en un temps record à La Flèche

Les dernières pages sont arrivées le 24 avril sitôt le résultat de l'élection présidentielle connu : à La Flèche (Sarthe), l'imprimerie Brodard et Taupin (groupe CPI) a travaillé toute la nuit de dimanche à lundi pour fabriquer en un temps record 16 000 exemplaires du livre "Macron 2. Les secrets d'une réélection" de Dominique Albertini et Charlotte Chaffanjon (éditions L'Archipel).

Pour coller au plus près de l'actualité et permettre de proposer l'ouvrage en librairie dès le mercredi 27 avril, l'imprimerie sarthoise, habituellement fermée le week-end, a travaillé avec des salariés volontaires. Dans le jargon de l'édition, ce type de livre politique s'appelle un "quick book". Ces ouvrages rédigés quasiment au jour le jour sont marqués par une très grande réactivité.

Deux versions de la couverture avaient été imprimées en avance, il a fallu attendre le résultat de la présidentielle pour savoir laquelle serait choisie - Crédit photo de la couverture : Stéphane Rébillon

Course contre la montre

Cette impression en forme de course contre la montre était bien préparée. Deux couvertures imaginées pour chaque scénario possible avaient été fabriquées en avance, la moitié est donc partie au pilon. Pour le texte en lui-même, "l'éditeur nous a envoyé dès 20h10 dimanche soir les dernières pages de l'ouvrage" raconte Virginie Hamm-Boulard, la directrice de l'usine Brodard et Taupin, "pour compléter le récit de cette élection présidentielle avec les derniers événements des dernières journées de campagne". Le temps de caler les rotatives, "les premiers tours de machines ont lieu vers 22 heures et les premiers exemplaires sont sortis vers 22h30".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les tout premiers exemplaires ont vite quitté la Sarthe, "l'éditeur souhaitait distribuer des services de presse auprès des journalistes à Paris dès lundi matin", poursuit Virginie Hamm-Boulard. La totalité de la production devait avoir été livrée pour 10h ce lundi. "C'est un temps très court puisque, habituellement, entre l'arrivée en centre de distribution et la mise en vente d'une nouveauté, il se passe une dizaine de jours et là, il n'y aura eu que 48 heures".

L'imprimerie fléchoise est rôdée à l'exercice. "C'est une coutume, une habitude qu'on a chez Brodard et Taupin avec les éditions de l'Archipel", précise Virginie Hamm-Boulard. "Nous le faisons tous les cinq ans depuis la présidentielle 2002".