Présidentielle - Le candidat Macron veut imposer une activité aux bénéficiaires du RSA

Le candidat Emmanuel Macron voudrait pour le prochain quinquennat conditionner le versement du RSA, le revenu de solidarité active, à 15 ou 20 heures d’activité par semaine. Le RSA est actuellement d’un montant de 565 euros par mois pour une personne seule et 826,40 euros pour un couple sans enfant ou 1.156,96 euros pour un couple avec deux enfants. Il faut avoir plus de 25 ans pour y avoir droit et être sans ressource.

Selon Emmanuel Macron, « il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais aussi lui demander une part de devoir » Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a précisé que cette activité d’insertion n’est « pas un travail ». Il préfère parler de « mise en situation professionnelle, de formations ou d’activités d’engagement ».

Des réactions très partagées

A Marseille, au pied d'une tour HLM de la cité Frais Vallon dans le 13e arrondissement, des habitants dont beaucoup sont bénéficiaires du RSA, critiquent très ouvertement cette proposition. Pour eux, soit ils ont un travail à plein temps , soit c'est le RSA et pas question d'un mix activité/RSA.

"C'est inutile de travailler 15 heures pour avoir le RSA, je préfère ne pas travailler (...) payer des impôts ? C'est n'importe quoi !", avoue une mère de famille de six enfants qui explique que cela fait quinze ans qu'elle cherche du travail, en vain. Un groupe de jeunes, tous bénéficiaires du RSA, sont dubitatifs sur la mesure annoncée par le président-candidat, comme Anis, 25 ans : "c'est une bonne idée, mais il faut que cela débouche sur un boulot de 35 heures, et pas un travail de 20 heures à 600 euros ! Sinon, cela revient au même que le RSA". Anis et ses collègues précisent qu'ils cherchent du travail avec Pôle Emploi, mais sans succès.

Le reportage à la cité Frais Vallon sur cette proposition du candidat Macron Copier

Pascal Brice, le Président de la fédération des acteurs de la solidarité n’est pas opposé à la mesure du candidat Macron mais selon lui, il faut avant tout augmenter le RSA, assurer des formations, accompagner et ne surtout pas stigmatiser les personnes en difficulté. "Nous sommes demandeurs d'une revalorisation du RSA, car 525 euros, ce n'est pas suffisant pour survivre dignement (...) il faut ouvrir les choses en fonction d ela situation des gens : parfois c'est du travail, parfois c'est une formation, parfois de la réinsertion par exemple. Il ne faut pas stigmatiser".

A gauche, Fabien Roussel pour le Parti Communiste estime que cette mesure est une dévalorisation du travail. Pour Anne Hidalgo c’est la destruction d’une conquête sociale, tandis que Jean-Luc Mélenchon évoque une maltraitance généralisée. A droite, Valérie Pécresse qualifie cette proposition de contrefaçon de ses mesures de campagne.