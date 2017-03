VIDÉO - Présidentielle : les 35 heures, vues par les candidats

Durée du temps de travail, remise en cause totale ou partielle des 35 heures… ces mesures ont-elles des effets sur l’emploi, la compétitivité, la productivité ? Décryptage et propositions des candidats à la présidentielle.

Explications et programmes des candidats

Décryptage et problématique

La réforme des 35 heures date du gouvernement Jospin. Elle a été mise en place à partir de 2000 puis rendue obligatoire en 2002. Le temps de travail salarié est alors passé à 35 heures par semaine, en moyenne annuelle, au lieu de 39 heures. L’objectif était de permettre la création d’emplois et de relancer ainsi l’économie.

Les aménagements de cette mesure ont été négociés entre le patronat et les salariés. Suivant les cas, la durée quotidienne du temps de travail a été réduite ou des jours de RTT ont été mis en place. En cas d'absence d'accord pour les petites entreprises, des modalités particulières pour les heures supplémentaires ont été appliquées.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Travail, aussi appelée loi El Khomri est entrée en vigueur. La durée légale reste de 35 heures par semaine, mais des négociations sont possibles par un accord d'entreprise.

Ce dernier point a soulevé de vives critiques, notamment de la CGT qui exigeait le retrait de l’article 2 de la loi Travail. Cet article permet à un accord d’entreprise de remplacer un accord de branche même si les dispositions de ce dernier sont plus favorables aux salariés.

Les propositions de candidats

En général, la gauche veut conserver les 35 heures et privilégie même la réduction du temps de travail. Benoît Hamon encourage la baisse sous les 35 heures, Jean-Luc Mélenchon défend les 35h réelles pour aller vers les 32 heures et Philippe Poutou vise directement les 32 heures. À droite, François Fillon veut supprimer la contrainte des 35h

Jacques Cheminade et Marine Le Pen, ne souhaitent pas de révision sur les 35 heures mais la candidate autoriserait des renégociations avec une augmentation proportionnelle du salaire. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Macron envisagent plus de souplesse dans l’application des 35 heures. Ce dernier propose une durée du temps de travail en fonction de l’âge : plus de 35 heures pour les jeunes mais de 30 à 32 heures pour les seniors.