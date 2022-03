"Maintenant, je dis que je suis dans la classe moyenne pauvre"

"Il y a dix ans en arrière, on faisait partie de la classe moyenne et on arrivait à bien vivre, aujourd'hui on est la classe moyenne pauvre", Yves Moulin ne se plaint pas vraiment avec ses 2000 euros par mois auxquels s'ajoutent les 1000 euros de sa compagne, mais il est inquiet pour l'avenir. Hausse du prix de l'essence, du gaz et des produits de première nécessité, Yves voit au fil des ans son pouvoir d'achat baisser, "mais les salaires eux ne suivent pas. J'ai un bac + 4, j'ai 53 ans et je gagne 2015 euros". Il y a un problème quand même".

Le pouvoir d'achat du foyer a chuté ces 10 dernières années

Progressivement, il a changé sa manière de faire les courses, il fréquente désormais plus souvent les grandes surfaces hard discount comme Lidl ou Aldi et il compte sur les chèques vacances de son CE pour se payer des extras, comme le restaurant à Gignac pour fêter son anniversaire avec sa compagne. Et il privilégie le chauffage au bois plutôt qu'au gaz. Mais il y a un budget incompressible, celui de la voiture et plus particulièrement du carburant. Yves vit à Gignac depuis 2013, "la seule ville qui était abordable pour acheter un logement aux alentours de Montpellier", et travaille à Castelnau-le-Lez, en tant que professeur de sport au CRIP, le Centre de Rééducation et d'Insertion Professionnelle.

Le carburant, gros point noir du budget familial

Un appartement pour six acheté 155 000 euros à l'époque mais qui oblige Yves et sa compagne Valérie à faire environ 3000 kms chaque mois à eux deux. Ils parviennent à se rendre au travail, à Montpellier pour elle et à Castelnau pour lui, dans la même voiture deux fois par semaine, mais le reste du temps, chacun prend sa voiture, une caddy Volkswagen diesel et une Clio diesel, à cause d'horaires atypiques. Prendre les transports en commun ? "Impossible, répond Yves, pour le matin, ce serait possible mais ça me prendrait une heure et demi et le soir, je finis à 19h30, à cette heure-ci, il n'y a plus rien".

Le budget carburant représente environ 400 euros par mois (200 euros pour chaque voiture), auxquels il faut ajouter l'assurance et l'entretien, 2000 euros par an (1000 euros pour chaque voiture). "Le prix de l'essence, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand on voit les manifestations qu'il y a eu quand on était à 1,20 euro et maintenant, on va arriver à 2 euros. C'est difficile".

Yves a téléchargé une application qui indique les stations services les moins chers, mais il a arrêté, "si il faut faire 50 kms pour faire un plein, on a perdu ce qu'on a gagné, donc, c'est pas la peine".

