Presque tous les quotidiens nationaux augmentent leurs prix en janvier

Confrontés notamment à la flambée des coûts du papier, presque tous les quotidiens nationaux augmenteront leurs prix en kiosques en ce début du mois de janvier, dont plusieurs ce mardi, de 10 à 30 centimes.

Les tarifs du Monde, des Echos et du Figaro grimperont ainsi, en semaine, de 20 centimes, à 3,40 euros, comme celui de Libération, relevé à 2,70 euros. Une hausse de 20 centimes sera également appliquée à l'offre du week-end (avec un magazine en supplément) des Echos, qui atteindra 6 euros, Le Monde augmentant la sienne de 30 centimes, à 5,20 euros. Les différentes éditions de l'Equipe coûtent depuis ce lundi 10 centimes de plus (à 2,30 euros en semaine, 3,30 euros le week-end, et 4,60 euros pour l'offre week-end mensuelle comprenant France Football), comme l'Humanité (à 2,60 euros) et l'Humanité magazine (à 4 euros).

Le prix de La Croix est quant à lui passé de 2,40 euros à 2,70 euros dès le 30 décembre. En revanche, Le Parisien, qui a déjà augmenté son prix de 10 centimes en septembre, reste à 1,90 euro.

La presse locale également touchée

Les quotidiens régionaux sont nombreux également à augmenter leurs tarifs. Ainsi en est-il du journal La Montagne , qui passe de 1,10 à 1,30 euros. Tous les quotidiens mais aussi les hebdos du groupe Centre France sont d'ailleurs concernés par cette hausse tarifaire. D'autres titres de presse avaient pris les devants. Ainsi La République des Pyrénées avait-elle déjà augmenté ses tarifs en septembre, avec une hausse de dix centimes. Dès le mois de mai, les journaux du Berry comme la Nouvelle République ou le Berry Républicain avaient également augmenté leurs prix, entre dix et vingt centimes selon le titre, rapportait France Bleu Berry .

Une "augmentation historique des tarifs papier"

Dans un contexte de crise de la presse papier et d'érosion des ventes au numéro au profit du numérique, les prix en kiosques augmentent depuis plusieurs années régulièrement en janvier. Mais s'y ajoutent une "augmentation historique des tarifs papier" et des "coûts industriels", a expliqué à l'AFP le président du directoire du groupe Le Monde, Louis Dreyfus, justifiant des hausses "indispensables" pour "maintenir l'autofinancement" et les "investissements éditoriaux" du journal.

"En un an seulement, le prix à la tonne de papier journal est passé de 400 à 1.000 euros", soulignait Le Télégramme en décembre, quotidien régional qui relèvera également son prix de 10 centimes début 2023. De son côté, l'éditeur et directeur du "pôle print" de L'Equipe, Eric Matton, assure qu'il s'agit de "maintenir" la "qualité journalistique" du titre dans un "contexte de transformation", le quotidien sportif misant sur l'augmentation de ses abonnements numériques.