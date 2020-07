Doubs : l'entreprise Pressequip regrette le désintérêt de la Région pour la production locale de masques

Face à la crise du coronavirus, les entreprises fulminent d'idées pour se diversifier. La société franc-comtoise, Pressequip, basée à Dannemarie-en-Crête dans le Doubs, spécialisée en vente de presses et périphériques et la conception de machines pour le domaine automobile en est l'exemple. Elle a décidé de se lancer dans la fabrication de machines de production de masques. Avec la pénurie du début de crise, elle finit par proposer ses services à la Région Bourgogne Franche-Comté, dans un mail en date du 16 avril. Le cabinet de la présidente lui oppose alors une "fin de non-recevoir".

"On nous a répondu que l'approvisionnement était pourvu", explique Cyrille Berthier, le directeur de Pressequip qui emploie 30 salariés. Sauf que deux mois après, le gérant apprend par voie de presse que la Région investissait pour la production de masques chirurgicaux. La Région s'est en effet procurée une machine de la société savoyarde OVM System France pour la somme de 300 000 euros.

Faire vivre l'économie locale

C'est l'incompréhension pour le professionnel. "Quand on apprend ça plus de deux mois après que le Conseil Régional a investi dans une machine deux fois plus cher que la nôtre et qu'il aurait un partenariat avec cette société savoyarde détenue par un fond souverain chinois, ces deux choses là, oui, nous ont mises en colère", réagit Cyrille Berthier. "Il y a des moyens ici sur Besançon, régionalement, de pouvoir faire ce projet et d'employer des gens ici".

Je vais pas racheter une machine !

Pour Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, il s'agit là d'un mauvais calendrier. "Cette entreprise nous a contactés au moment où nous avions déjà été en contact avec cette entreprise savoyarde, cet autre fabricant de machine. Une entreprise qui nous a permis de faire un montage économique pour nous permettre de faire un stock de masques mis gratuitement à disposition des hôpitaux. Donc moi après, je ne vais pas racheter une machine !", explique la présidente qui précise qu'elle souhaite prochainement rencontrer le gérant de Pressequip et lui venir en aide "dans un marché du masque très concurrentiel aujourd'hui."

Pas d'appel d'offre

Mais ce qui ne fait pas redescendre le mécontentement de l'entreprise de Dannemarie-sur-Crête, c'est également l'absence d'appels d'offre. "On sent qu'il y a une distorsion de concurrence", déplore Cyrille Berthier qui précise que cet apport de contrat aurait pu contribuer au maintien de son activité puisqu’une partie de son effectif est réservée à la production de masques 3 plis. Cyrille Berthier souligne encore les réponses floues reçues de la part de la Région dans ces quelques échanges de mails et lors d'une visioconférence.

L'entreprise Pressequip pourrait produire jusqu'à 800 000 masques par mois. © Radio France - Virginie Vandeville

Pressequip n'a pas demandé de subventions de la part de la Région pour produire ses 5 machines. Elle a d'ailleurs déjà trouvé des clients comme l'Adapei 25 et 70. L'entreprise devrait pouvoir produire à partir de début août, jusqu'à 800 000 masques homologués par mois. "Une production avec toutes les garanties de sécurité, de fiabilité, de traçabilité du processus, du produit final", insiste son gérant. La machine OVM System France, pourra commencer à produire dès septembre.