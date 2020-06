Prêt de 4 millions d'euros accordé à Nausicaa : une "démarche indispensable", selon Frédéric Cuvilier

"C'était indispensable", explique le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais Frédéric Cuvilier, invité de France Bleu Nord ce vendredi 19 juin. La collectivité a accordé jeudi 18 juin un prêt de 4 millions d'euros à l'aquarium Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer. Le centre de la mer, qui a rouvert ses portes le 4 juin, est en très grande difficulté financière après trois mois sans visiteurs. Il avait déjà bénéficié d'un prêt de 8 millions d'euros de la part de l'Etat, ce qui amène donc à une aide de 12 millions d'euros au total.

"Sans ce prêt, le risque de fragilité de Nausicaa était clairement identifié", continue Frédéric Cuvilier. "Déjà parce qu'il n'y a plus eu d'entrées ces derniers mois, et que les frais de structure, eux, sont maintenus. Nausicaa est l'une des plus grandes structures d'attraction du Nord de la France. Derrière l'aquarium, il y a toute l'économie touristique et la vitalité du Boulonnais. La difficulté maintenant, ça va être de rembourser."

Assurer la reprise

Avec ces 12 millions d'euros, l'objectif est surtout de réussir la reprise. "Il faut réussir cette saison et bien repartir, malgré toutes les règles sanitaires", explique Frédéric Cuvilier. "Il s'agit non seulement d'assurer la période estivale, mais aussi la suite de Nausicaa, quand il y aura moins de fréquentation cet hiver." Le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais espère surtout profiter du tourisme régional cet été. "On a déjà un millier de personnes qui reviennent chaque jour. Cet été, on espère devenir une destination de proximité privilégiée."