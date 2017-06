Prêts immobiliers : l'UFC-Que Choisir dénonce les "pièges des banques contre les consommateurs"

L'association de protection des consommateurs UFC-Que Choisir dénonce mercredi la mauvaise volonté des banques dans la renégociation des prêts immobiliers pour les emprunteurs. Ils ne profiteraient pas suffisamment de la baisse des taux d'intérêt.

Les emprunteurs souhaitant renégocier leur prêt immobilier ne profitent pas suffisamment de la baisse des taux d'intérêt selon UFC-Que Choisir. L'association de protection des consommateurs dénonce une mauvaise volonté des banques.

"Alors que les taux d'intérêt ont entamé depuis le premier trimestre 2017 une légère remontée après le plancher enregistré en décembre 2016, les consommateurs peuvent toujours réaliser de substantielles économies en renégociant leur crédit immobilier", constate une étude de l'UFC parue ce mercredi. 1,2 million de ménages auraient souscrit un prêt immobilier sur la seule année 2016.

Les établissements bancaires mis en cause

Seulement voilà, l'association dénonce les "pièges des banques pour limiter ces renégociations". Parmi lesquels, des "comportements dilatoires, une gestion calamiteuse des dossiers, ou encore l'inflation galopante des tarifs. L'association a ainsi été saisie de 2.700 litiges en lien avec le crédit immobilier depuis 2010, dont près d'un tiers porte sur la question des renégociations".

Les établissements bancaires "cherchent à gagner du temps", notamment en tardant à envoyer certains documents aux clients, selon l'étude de l'UFC. Or, la renégociation est plus rentable pour les clients si elle est effectuée rapidement. Autre "astuce" dénoncée par l'Association, l'acquittement de sommes "non prévues ou non expliquées" pour les consommateurs. Enfin, "l'inflation galopante des frais" annexes imposées aux clients par les banques est mise en cause, avec notamment une hausse de 18% entre 2012 et 2017 du coût des avenants.

Un encadrement plus strict

"Il apparaît impératif que les attitudes des établissements bancaires changent dans le but de permettre aux consommateurs d'obtenir des gains de pouvoir d'achat en faisant jouer la concurrence", écrit l'UFC-Que choisir, qui appelle les autorités de la concurrence et de supervision à davantage de contrôles pour s'assurer que les banques respectent leurs obligations contractuelles. Elle demande également au ministère de l'Economie d'encadrer plus strictement les renégociations pour favoriser la transparence et stimuler la concurrence.