Metz, France

Metz est la 13e épingle de Primark sur la carte de France, et l'inauguration du magasin du centre commercial Muse, ce mercredi 21 mars, s'annonce aussi spectaculaire que les précédentes. Rendez-vous est donné à 10h pour les plus impatients, qui s'annoncent par centaines. Il faut dire que l'enseigne irlandaise de vêtements à bas prix a su se faire désirer, en ouvrant quatre mois après l'inauguration du nouveau grand centre construit dans le quartier de l'Amphithéâtre.

Primark est du genre à voir grand : à Muse, la boutique affiche des chiffres dignes d'un hypermarché : 5600 m2 de surface totale, dont 3800 pour la vente, 250 employés, 42 caisses, 45 cabines d'essayage... L'enseigne sait aussi parfaitement orchestrer ses ouvertures avec DJ, animations, distributions de cadeaux, haies d'honneur pour accueillir les clients...

Primark a ouvert ses portes au Havre, seul magasin de la marque en Normandie © Radio France - Amélie Bonté

Pour gérer la cohue annoncée, le centre commercial, la ville et la Préfecture ont pris des mesures exceptionnelles pour ce genre d’événement : mise en place de barrière et des files pour organiser l'attente, mobilisation d'agents de sécurité supplémentaires, et même renforts de policiers municipaux et nationaux. Le nombre sera ajusté "en fonction des besoins et de l'affluence", fait savoir la Préfecture.