Prime carburant de 100 euros : plus de 37.000 demandes dans les Deux-Sèvres

Plus de 37.000 demandes de prime carburant ont été prises en charge dans les Deux-Sèvres.

Vous avez un mois de plus pour demander la prime carburant. Cette aide de 100 euros pour atténuer la hausse des prix à la pompe pour les plus modestes. Elle devait s'arrêter fin février, elle est prolongée jusqu'à fin mars car près de la moitié des Français éligibles ne l'ont pas demandée.

Dans les Deux-Sèvres, plus de 6 bénéficiaires potentiels sur 10 ont fait la demande

Dans les Deux-Sèvres, plus de 37.000 demandes ont été prises en charge par la direction départementale des finances publiques sur plus de 60.000 foyers éligibles compte tenu de leur revenu fiscal. "Le recours à cette aide, au regard du nombre de foyers fiscaux pouvant la solliciter, place les Deux-Sèvres parmi les départements enregistrant le plus fort taux de demandes", indique la DDFIP dans un communiqué.

Pour rappel, pour toucher cette aide il faut avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14.700 € au titre de l'année 2021, et utiliser un véhicule régulièrement assuré à des fins professionnelles. Pour effectuer la démarche, c'est ici . Et pour toute question, un numéro d'assistance, le 0 806 000 229 (service gratuit + coût de l'appel), est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.