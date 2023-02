Prime carburant : en Alsace seulement 4 bénéficiaires potentiels sur 10 ont fait la demande

En Alsace, seulement quatre personnes sur dix qui pourraient obtenir la prime carburant du gouvernement ont fait la demande selon un bilan du ministère de l'économie publié le 13 février. 38% dans des bénéficiaires potentiels ont déposé un dossier dans le Bas-Rhin, environ 65.000 personnes, et 41% dans le Haut-Rhin.

ⓘ Publicité

Une prime pour remplacer la ristourne à la pompe

Cette indemnité doit être versée en une fois, pour 2023. Elle concerne les ménages modestes , situés dans les cinq premiers déciles de revenus. Elle a été mise en place en remplacement de la ristourne généralisée à la pompe, en vigueur jusqu'à fin 2022, et s'applique à tout type de véhicule, y compris les deux-roues à moteur et les voitures sans permis (mais pas aux les vélos et trottinettes électriques).

Pour être éligible, il faut disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à 14.700 euros en 2021, soit 1.314 euros nets par mois pour une personne seule ou 3.941 euros pour un couple avec deux enfants. Un couple modeste qui travaille et possède deux véhicules peut bénéficier de deux aides, soit 200 euros.

Seulement un bénéficiaire potentiel sur deux a fait une demande

D'après le ministre de l'économie, Bruno Lemaire, près de la moitié des personnes concernées n'ont pas fait la demande. Il a donc annoncé le 13 février que le guichet en ligne pour demander la prime resterait finalement ouvert jusqu'à fin mars au lieu de fin février comme c'était initialement prévu.