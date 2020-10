Prime Covid : les aides à domicile attendent toujours une réponse du département de la Loire

Les salariés des secteurs social et médico-social, qui dépendent du département de la Loire, attendent toujours un geste de sa part six mois après le confinement. Il est l'un des rares en Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas avoir fait de geste financier.

Six mois après le confinement, les salariées (en majorité des femmes) des secteurs social et médico-social de la Loire attendent toujours un geste de reconnaissance de leur principal financeur, le département : une prime Covid, demandée depuis juin. Sollicité à plusieurs reprises par les représentants syndicaux, le département reste cependant muet.

Reconnaître le travail fourni par ces salariées en première ligne

Elles sont auxiliaires de vie, aides à domicile, éducatrices spécialisées. Elles se déplacent au domicile de personnes âgées, handicapées, ou auprès de jeunes en difficulté. Ces salariées d'associations de la Loire, comme l'AIMV, Sauvegarde, Pléiade, l'Anef, ont continué leur travail pendant le confinement, en prenant le risque de propager le virus ou d'être contaminées. "Si on n'avait pas été au devant de notre travail, il y aurait eu beaucoup plus de personnes âgées hospitalisées. Et on ne reconnaît pas ce travail," estime Sylvie Charvin, salariée de l'AIMV (aide à domicile).

Certains employeurs ont fait un geste financier, à hauteur de quelques centaines d'euros, mais pas le département, qui est pourtant le premier financeur de ces associations d'aide aux personnes. Il est d'ailleurs l'un des rares en Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas avoir verser de prime, remarque Sylvie Estrade, salariée de l'AIMV : "je n'habite pas très loin du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, où mes collègues me disent qu'elles l'ont touchée ! Nous, on se demande bien pourquoi on ne l'a pas !"

Dans la Loire, il existe 47 services services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés, dont 17 structures associatives et 30 structures privées lucratives. Le secteur de l'aide à domicile représente à lui seul près de 5 000 salariés.

Le silence du département est très mal compris

Une question mainte fois posée au département, restée sans réponse, d'après le syndicat CFDT Santé-Sociaux : "On a fait des courriers, on a organisé une petite manifestation devant la préfecture, détaille la secrétaire adjointe pour la Loire, Corinne Knapp. On a posé la question à M. Ziegler [le président du département] lors d'une réunion du CDCA [Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie] le 24 juin. Il a alors seulement assuré qu'un "chiffrage et une réflexion sont en cours afin d'envisager la contribution du département. Depuis, plus rien."

Contacté par nos soins, le département de la Loire ne souhaite pas communiquer sur le sujet avant le mouvement national de mobilisation du secteur médico-social, le 13 octobre prochain. Cette absence de réponse a de quoi agacer les personnels, qui se sentent ignorés, et les inquiète. La date limite pour verser cette prime Covid est fixée au 31 décembre 2020.