Prime d'activité élargie : du boulot pour la CAF et des plus de 11.000 Mayennais concernés

Laval, France

Ce mardi 5 février, la prime d'activité sera versée à plus de 11.000 Mayennais. Le nombre de bénéficiaires a augmenté depuis 2016, surtout depuis l'élargissement du dispositif annoncé par le Président de la République le 10 décembre dernier. Une réponse d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets Jaunes. Ainsi, une personne seule et sans enfant touchant moins de 1787 net par mois peut désormais y prétendre, alors qu'avant la prime d'activité concernait les Français touchant moins de 1565€ net/mois.

Montant moyen : 160€

Au niveau national, la Caisse d'allocations familiales a enregistré 73 000 demandes de prime d'activité depuis le 1er janvier. Le montant moyen de cette prime est de 160€. À la CAF de la Mayenne, le nombre de télédéclarations sur le site internet caf.fr et sur l'application smartphone « Caf-Mon Compte » a largement augmenté. Rien qu'en janvier la Caisse d'allocations familiales du département a géré en un mois ce qu'elle avait l'habitude de gérer en un an. Ces services numériques facilitent le recours au droit" explique Michèle Morato, la directrice de la CAF de la Mayenne. Au guichet à Laval, l'affluence a également crû. "Il y a eu un afflux important début janvier, car c'est une nouveauté et les allocataires ont eu probablement des questionnements. Les choses vont maintenant s'infléchir" poursuit Michèle Morato.

Du personnel en heures supplémentaires

Pour gérer en temps et en heure les dossiers, une quinzaine de salariés de la Caisse d'allocations familiales travaillent en heure supplémentaires, "tous les samedis matins jusqu'à 13h depuis décembre de façon à avoir nos comptes le plus à jour possible. Et nous sommes d'ailleurs dans une situation très saine. Cela se fait sur la base du volontariat, le personnel s'est mobilisé. Les salariés ont été des professionnels présents et très attentifs pour que le recours au droit puisse se faire de façon propre en Mayenne" précise la directrice de la CAF du département.

Pour savoir si vous pouvez prétendre à la prime d'activité, et en connaître le montant, un simulateur est disponible sur caf.fr. Cette prime est versée tous les 5 du mois.