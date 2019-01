Prime d'activité : la CAF des Landes face à un afflux de demandes

Depuis le 1er janvier, les modalités de calcul de la prime d'activité ont changé : l'aide a augmenté et le nombre de bénéficiaires s'est élargi. Conséquence : le nombre de visites dans les bureaux montois de la CAF a bondi de 30%. Déjà plus de 1350 dossiers sont en cours de traitements.

Entre le 1er et le 11 janvier 2019, 6700 personnes ont fait une simulation en ligne concernant la prime d'activité dans les Landes.

Mont-de-Marsan, France

Message reçu cinq sur cinq. Alors que le gouvernement a beaucoup communiqué sur la revalorisation de la prime d'activité ces derniers temps pour tenter de désamorcer la crise des gilets jaunes, son entrée en vigueur au début du mois de janvier n'est pas passé inaperçue. Rien que dans le département des Landes, déjà plus de 1350 demandes de la prime d'activité sont en cours de traitement par les Caisses d'Allocations Familiales.

30% de visites supplémentaires

A Mont-de-Marsan, les employés accueillent chaque jour entre 140 et 160 visiteurs par jour, soit 30% de plus par rapport au mois dernier. Parmi eux : Christine est venue exprès à la CAF pour savoir si elle a droit à la prime d'activité. "Autant en profiter, je vis seule et même en travaillant c'est quand même assez difficile. Peut-être que je suis dans les tranches, je ne sais pas."

Nous allons renforcer les effectifs sur la plateforme téléphonique" - Antoine Biava, directeur de la CAF des Landes

La Caisse d'Allocations Familiales des Landes à Mont-de-Marsan avait anticipé cette affluence. "Nous ne sommes pas surpris parce qu'il y a deux ans, lors de la création de la prime d'activité, nous avions eu énormément de demandes", se souvient le directeur de la CAF des Landes Antoine Biava. Ainsi, depuis début janvier un espace d'accueil spécialement dédié accueillent les allocataires sur rendez-vous le vendredi matin. Quant à la plateforme téléphonique, elle est prise d'assaut. "On a une augmentation de nos contacts, principalement au téléphone, confirme Antoine Biava. Même si tout n'est pas lié à la prime d'activité. Nous allons renforcer les effectifs sur la plateforme téléphonique, nous avons du personnel en formation."

Dans les Landes, 16 000 foyers bénéficient déjà de la prime d'activité. Selon ses estimations, la CAF du département attend 6000 allocataires supplémentaires avec cet assouplissement des modalités de calculs.