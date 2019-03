Prime d'activité : les Caf de Savoie et Haute-Savoie sont débordées et croulent sous les dossiers en retard

Après les annonces d'Emmanuel Macron en décembre, 20.000 dossiers de demande de prime d'activité sont arrivés dans les Caf de Savoie et de Haute-Savoie. Une charge de travail prioritaire qui ralentit toutes les autres demandes auprès du prestataire social.

Les Caf ne peuvent plus répondre rapidement à toutes les demandes

Si vous avez tenté de joindre par courrier, par mail ou peut-être de vous rendre directement à l'accueil de votre caisse d'allocations familiales en Savoie ou en Haute-Savoie, vous l'avez sûrement constaté : les agents de la Caf ne font plus face à toutes les demandes et sont débordés.

20.000 dossiers de prime d'activité déposés en Pays de Savoie

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron en décembre concernant la prime d'activité élargie, les demandes ont explosé : 8.000 nouveaux dossiers ont été déposés en Savoie et 12.000 en Haute-Savoie. Pour ce département, c'est, dix fois plus qu'à la même période l'an dernier.

On a fait la priorité à la prime d'activité—Eric Guilhot Caf de Savoie

"On a fait des choix d'organisation"—Eric Guilhot, Caf de Savoie Copier

Dès le lendemain du discours d'Emmanuel Macron qui annonçait un élargissement des conditions d'accès à la prime d'activité pour faire face à la colère des gilets jaunes, les demandes ont afflué. Certaines personnes y avaient même déjà droit depuis longtemps mais ne le savaient pas. Les Caf ont dû traiter tous ces dossiers en urgence, le président Macron s'étant engagé à un paiement dès le 5 février. "On a fait la priorité à la prime d'activité", confirme Eric Guilhot, directeur technique en charge de l'offre globale de service à la Caf de Savoie. "On estime que fin janvier, 95 % des demandes de prime d'activité étaient traitées".

Les dossiers des plus précaires traités en premier

En parallèle, les Caf ont fait le choix de continuer à traiter prioritairement les dossiers concernant les minima sociaux où les prestations qui risquaient de s'interrompre. "On a fait des choix de traiter en priorité les publics à faible ressources, on a fait des choix dans les dossiers qui arrivaient", confirme Frédérique Royon, directrice adjointe de la Caf de Haute-Savoie.

Dans le même temps, les demandes plus classiques, concernant d'autres prestations sociales comme les allocations familiales, continuent d'affluer. Logiquement, les agents ne peuvent plus faire face.

Pour rattraper le retard : embauches et fermeture des boîtes mail

En Haute-Savoie, la directrice adjointe de la Caf, assure que les paiements sont toujours effectué en temps et en heure (le 5 du mois), mais que le traitement des courriers peut désormais prendre près de 20 jours, au lieu de 10 habituellement.

Des mesures ont été mises en place : heures supplémentaires, le traitement des demandes mail ont été fermées pendant trois semaines et même quelques accueils physiques ont été fermés. De plus, des personnes ont été embauchées pour rattraper ce retard et sont en train d'être formées.

Avec ce traitement de choc, Frédérique Royon espère pouvoir rattraper beaucoup de retard dès la fin avril et être complètement à jour "à l'été".