Prime d'intéressement chez PSA : comment expliquer les bons résultats malgré la crise du Covid-19 ?

Les bons résultats annuels de PSA et Fiat Chrysler (FCA). Avant leur mariage au sein de Stellantis, les deux constructeurs automobiles ont traversé une année 2020 difficile mais ils sont restés rentables malgré la crise du secteur automobile. PSA a dégagé un résultat net (bénéfice) de 2,2 milliards d'euros en 2020.

Résultat : une prime d'intéressement de 3.000 euros brut va être distribuée aux salariés de Stellantis en France, soit au total 430 millions. Parmi eux il y a 50.000 salariés de PSA, dont les salariés du site de Sochaux, qui emploie 7.300 salariés permanents.

Selon les experts du secteur, la stratégie de Carlos Tavarès semble payante : le directeur général de Stellantis, le groupe né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler, s'est lancé l'an dernier dans une vaste chasse aux coûts en interne et a recentré l'offre des gammes Peugeot, Citroën et DS sur les modèles les plus rentables à fabriquer notamment les SUV.

Trois questions à l'économiste Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire Cetelem.

Cette annonce du versement d'une prime d'intéressement vous a-t-elle surpris ?

Non. Ce qui est remarquable ce sont les résultats du groupe dans le contexte de crise invraisemblable que l'automobile a traversée en 2020, les ventes ont plongé de 28% en Europe. Dans ce contexte, Peugeot a mieux résisté puisque le chiffre d'affaires de PSA a reculé de moins de 20% et en parallèle la rentabilité reste excellente avec une marge opérationnelle très forte. Cela traduit le changement stratégique entamé il y a quelques années par la nouvelle direction de PSA. En 2014, le groupe était au bord du dépôt de bilan, donc le redressement est très spectaculaire.

Comment expliquez-vous une telle différence par rapport à Renault-Nissan ?

Du côté de Renault-Nissan, Nissan ne se porte pas bien non plus et cela a plombé les résultats de Renault. Les deux groupes ont des stratégies différentes. Du côté de Renault c'est un peu la course aux volumes, il fallait vendre le plus de voitures possibles au détriment de la marge opérationnelle. Du côté de PSA, il y a eu une volonté de réduire le nombre de modèles à la vente et de recentrer la marque sur des segments plus porteurs, plus générateurs de marges, ils ont donc réussi à préserver leur rentabilité et même à l'augmenter. Aujourd'hui, PSA gagne beaucoup plus d'argent à la voiture vendue que par le passé.

Vers quel type de modèles s'est tourné PSA ?

Il y a eu une montée en gamme qui a été réalisée. On le sait dans l'industrie automobile, plus une voiture est chère, plus elle est rentable pour les constructeurs, meilleures sont les marges. A l'inverse, sur les citadines, les marges sont plus faibles. Du côté, de Renault il y a l'atout Dacia qui marche bien et se vend bien à travers le monde.