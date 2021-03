Prime de 1.000 euros pour les salariés : "Très peu pourront la verser" prévient le patron de la CPME Belfort

Jean Castex a annoncé ce lundi 15 mars qu'il serait à nouveau possible en 2021, pour les entreprises volontaires, de verser à tous leurs employés une prime allant jusqu'à 1 000 euros. Cette nouvelle "prime Macron" sera défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. Un dispositif similaire avait été proposé en 2019, dans la foulée du mouvement des "gilets jaunes", et en 2020, face à la crise sanitaire.

Mais combien d'entreprises pourront la verser ? Très peu en tout cas dans le territoire de Belfort. "Si l'entreprise peut redémarrer et ainsi saluer les efforts de certains salariés, le chef d'entreprise le fera. Mais pour l'instant, ce n'est pas la question. La vraie question, c'est : quand est-ce que l'activité va redémarrer ?", estime Louis Deroin, le président de la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises) du territoire de Belfort. "La question aujourd'hui pour l'entreprise est d'abord de tenir et cela va être de plus en plus dur : après quasiment un an de crise sanitaire, la trésorerie des entreprises est à sec aujourd'hui".

Les entreprises belfortaines pas encore prêtes à voler de leurs propres ailes

Or si certaines aides sont d'ores et déjà prolongées (aides à l'apprentissage, à l'embauche des jeunes), le gouvernement a prévenu ce lundi : les aides vont se maintenir en fonction de la reprise de l'activité. Car il faudra bien sortir un jour de cette mise sous perfusion des entreprises : 15 milliards d'euros depuis un an.

"Les chefs d'entreprises ont fait beaucoup d'efforts malgré les aides : en tapant dans leur trésorerie, en empruntant, etc... On a donc aujourd'hui beaucoup d'entreprises avec des dettes fiscales, sociales, des découverts bancaires, etc... Comment-va-t-on accompagner nos chefs d'entreprises face à l'ensemble de ces créances ?" s'interroge Louis Derion. "Nous défendons le principe d'un étalement sur 10 ans pour rembourser tout cela, sinon ça ne va pas être possible. Je vous donne un exemple : en 2020, beaucoup d'entreprises ont bénéficié de reports de cotisations sociales de l'Urssaf. On ne peut pas rebalancer tout cela en 2021... Il va falloir donner du temps pour permettre aux entreprises d'absorber les différents dispositifs d'aides et les rembourser".

L'Urssaff du territoire de Belfort a effectivement accordé plus de 43 millions d'euros de reports de cotisations en un an. Au plus fort de la crise, plus d'une entreprise sur trois a pu en profiter. Or les premiers échéanciers sont partis. L'Urssaf se veut rassurante, les entreprises pourront étaler la somme sur 3 ans. Un numéro unique vise à répondre aux angoisses des chefs d'entreprises et des travailleurs indépendants. C'est le 0 806 000 245.