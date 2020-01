Prime de feu et réforme des retraites : les pompiers professionnels mettent un terme à leur grève

Après des mois de mobilisation et une nouvelle manifestation ce mardi à Paris marquée par des incidents avec la police, les syndicats de pompiers professionnels ont annoncé mardi soir mettre un terme à la grève entamée l'été dernier. Comme ils l'exigeaient, le ministère de l'Intérieur s’est engagé à augmenter les salaires et maintenir leur système de retraite.

Reprise du travail le 1er février

Le gouvernement a notamment promis de revaloriser dès l'été prochain la prime de feu à 25% du salaire de base (contre 19% actuellement), et de préserver les mécanismes permettant aux pompiers de partir en retraite anticipée en échange de cotisations supplémentaires, a précisé à l'AFP Frédéric Perrin, président du syndicat Spasdis-CFTC, l'un des sept syndicats (sur neuf) mobilisés ces derniers mois. "L'intersyndicale a pris acte des engagements forts du ministère et a décidé de suspendre le mouvement et d'appeler à l'arrêt de la grève et à reprendre le travail normalement à partir du 1er février", a-t-il ajouté. Un décision saluée par Christophe Castaner sur Twitter.

Les pompiers professionnels représentent 16% des 247.000 pompiers en France, les autres étant volontaires ou militaires.