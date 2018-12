Prime de fin d'année : le PDG du groupe Jouve a entendu l'appel d'Emmanuel Macron

Mayenne, France

Ce sera encore plus Noël dans quelques jours pour près de la moitié des salariés du groupe Jouve, qui détient les imprimeries à Mayenne. Le président directeur général a décidé de verser une prime exceptionnelle de fin d'année aux collaborateurs qui touchent les salaires les plus faibles.

Les salariés vont recevoir une prime de 300 euros net pour ceux qui touchent moins de 25 000 euros brut par an, et 200 euros net pour ceux qui touchent entre 25 000 et 30 000 euros brut par an. Une prime défiscalisée et exonérée de charges sociales, comme annoncée par le président de la République il y a dix jours, face à la révolte des Gilets Jaunes. "C'est du double net, ce sera à la fois 300 euros net pour le salarié, et net pour l'entreprise", se réjouit Thibault Lanxade, le patron de Jouve.

Environ 390 salariés concernés, 300 à Mayenne

Environ 390 salariés vont toucher cette prime, dont 300 à Mayenne (le reste à Lens et Rennes).

"On a voulu privilégier les bas salaires, tout en essayant d'avoir une bonne représentativité. Nous touchons à peu près 390 salariés au travers de cette prime, ce qui est important, et c'est un effort conséquent que l'entreprise réalise. Cet argent aurait forcement servi à autre chose, dans le cadre de notre plan de transformation, et nous croyons à la transformation de Jouve et à notre croissance, donc nous ferons en sorte que ce versement ait un impact très faible sur nos investissements à venir", explique le PDG.

"Le groupe a la capacité de le faire économiquement, nous sommes dans une phase de transformation, c'est-à-dire que nous traversons actuellement des moments difficiles, notamment sur l'imprimerie installée à Mayenne, nous avons un certain nombre de travaux qui sont entrepris. Néanmoins nous avons réussi collectivement à tenir nos engagements budgétaires, et le fait d'avoir tenu ces engagements nous permet de pouvoir verser cette prime exceptionnelle aux salariés concernés. Il y a eu par le passé des primes de participation, d'intéressement, on utilisait les mécanismes légaux. Mais comme le gouvernement nous propose une prime totalement désocialisée, et comme nous avons réussi notre exercice budgétaire, nous pouvons nous permettre de faire cet effort, et de la concentrer sur les revenus les plus bas", ajoute Thibault Lanxade.

Cela va coûter 100 000 euros au groupe Jouve. La prime sera versée dès que la loi aura été votée indique l'entreprise.