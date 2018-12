Prime de fin d'année : qu'en pensent les entreprises de Côte-d'Or ?

Côte-d'Or, France

Une prime de mille euros à la fin de l'année, voilà qui peut laisser rêveur de nombreux salariés mais combien d'entreprises seront volontaires pour la verser ? Dès le lendemain de l'annonce de cette mesure, quelques grands groupes ont fait savoir qu'ils en feraient bénéficier leurs employés : Publicis, Altice, Orange, Iliad, LVMH.

Pour les petites et moyennes entreprises, la décision est plus délicate à prendre. Thomas Buffard, patron d'une PME dijonnaise, ne peut pas «se permettre de faire un effort supplémentaire parce que le président de la République l'a décidé». D'autres chefs d'entreprise attendent de connaître les détails de cette mesure pour prendre leur décision.

«Avoir des salariés heureux»

C'est le cas d'Aïda M'Dalla, PDG de la chaîne Allure Coiffure, qui dispose de 7 salons en Côte-d'Or. Elle se dit prête à verser une prime de fin d'année à ses 110 salariés mais à condition que «la prime puisse être lissée sur un an. Si on nous impose de donner une prime dans quinze jours, ça ne va pas être possible, on doit rendre des comptes à notre banquier.» Sinon, l'entrepreneuse est très enthousiaste sur le principe : «Pour moi c'est très important d'avoir des salariés heureux, qu'ils aient un pouvoir d'achat». Aïda M'Dalla verse déjà une prime à ses employés mais «au lieu de cent euros», elle pourra «peut-être donner deux-cent euros voire même mille euros» grâce à l'exonération de charges sociales de cette prime.