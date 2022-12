Prime de Noël : pas de hausse malgré une inflation à plus de 6% cette année

Comment fêter Noël quand remplir quotidiennement le frigo est déjà un parcours du combattant ? Pour aider les plus précaires, la prime de Noel est versée à partir de ce jeudi 15 décembre. 152,45 € pour une personne seule, la prime de Noël est donnée aux ménages bénéficiaires de minima sociaux. Cela représente 2,3 millions de Français cette année. Malgré l'inflation de plus de 6%, cette aide n'est pas revalorisée, regrette Véronique Aulnette, déléguée départementale du Secours Catholique en Ille-et-Vilaine.

France Bleu Armorique : Vous comprenez que cette aide ne soit pas revalorisée comme l'ont été un de nombreux minima sociaux ?

Véronique Aulnette : Je pense que ça aurait été nécessaire de donner un petit coup de pouce supplémentaire pendant cette période difficile. D'autant plus qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à cette prime de Noël. Ca repose cette question d'inégalité pour les personnes qui sont en situation de précarité, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas d'accès aux droits, aux minimas sociaux et par conséquent, n'ont pas non plus accès à cette prime.

Il va falloir encore davantage se serrer la ceinture cette année pour ces bénéficiaires ?

Oui, parce que dans le rapport sur la pauvreté du Secours Catholique en novembre. Le reste à vivre pour la moitié des personnes en situation de précarité est de 5 € par jour. Donc on voit bien que nonobstant cette prime de 152 €, ce ne sera pas forcément suffisant pour passer cette nouvelle vague de crise de l'inflation et de crise de l'augmentation des prix.

Vous comprenez que les personnes sans papier n'aient pas droit à cette prime ?

Non, ça aurait été aussi justifié que tout le monde puisse bénéficier de ce coup de pouce. On voit bien que c'est une période qui est à la fois difficile et qui souligne encore plus les inégalités que peut-être dans d'autres moments de l'année. Mais en même temps, c'est aussi une période qui est propice au rassemblement et à la solidarité. Et c'est important justement de pouvoir traverser ça ensemble.

Que fait le Secours catholique pour venir en aide aux personnes les plus précaires en cette période de Noël ?

Les 40 équipes du département se sont mobilisées et je les remercie pour mettre en place des activités et des animations. À la fois des activités de repas partagés avec les personnes qu'ils rencontrent tous les jours dans le cadre de leur mission, mais aussi des marchés de Noël pour récupérer de l'argent et pour pouvoir offrir des jouets ou offrir des paniers solidaires.