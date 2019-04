Prime défiscalisée pour 21.000 Limousins : "On s'est engouffrés dedans" témoigne une petite entreprise de Haute-Vienne

Annoncée par le gouvernement en décembre 2018 pour calmer la colère des gilets jaunes, la prime défiscalisée exceptionnelle a finalement été versée à près de 21.000 salariés en Limousin. Près de 13% des entreprises ont joué le jeu et les plus petites ont été les plus généreuses.

Près de 21.000 salariés du Limousin ont touché la fameuse prime défiscalisée annoncée par le gouvernement en décembre dernier pour répondre à la crise des gilets jaunes, dont 10.000 en Haute-Vienne, 8.250 en Corrèze et 2.650 en Creuse. Des chiffres dévoilés par l'URSAFF, qui note que près de 13% des entreprises du Limousin ont versé cette prime, soit "le taux le plus élevé des territoires de Nouvelle-Aquitaine". Le montant moyen de ces primes est en revanche parmi les plus faibles recensés à travers le pays : 409 € en moyenne en Limousin, contre 448 € au niveau national.

Les petites entreprises sont les plus généreuses

Dans son analyse, l'URSSAF souligne que les établissements de moins de 10 salariés versent en moyenne une prime plus importante et à un plus grand nombre de salariés. Au total 9,5 millions d'euros ont été distribués en Limousin et près de 2.700 salariés ont touché le montant maximum de 1.000 €.

Pour la SARL Réméniéras, qui compte huit salariés à Champnétery dans l'est de la Haute Vienne, impossible de grimper jusqu'à 1.000 €, mais cette entreprise de maçonnerie a fait un geste supplémentaire. On s'est toujours efforcés de faire un geste en fin d'année, "même quand la situation était un peu compliquée" témoigne Patricia Réméniéras, la secrétaire-comptable qui est aussi la femme du patron. Et lorsque le dispositif exceptionnel a été annoncé en décembre, "on s'est engouffrés dedans, car on a presque pu verser le double de notre prime habituelle, sans que ça nous coûte plus cher car elle est entièrement défiscalisée" explique-t-elle. "Ça fait 170 € de plus" par rapport aux 200 € touchés les autres années se réjouit un salarié._"On ne s'attendait pas à autant, c'est un bénéfice de plus pour la famille, pour tout le monde."_Comme ses patrons, il aimerait bien que le dispositif soit reconduit.