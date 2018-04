Mulhouse, France

18.000 euros par jour. C'est ce que gagnerait Carlos Tavares, le patron de PSA, selon la CGT du groupe. Mais c'est aussi ce que gagnerait en un an un ouvrier de l'usine à Mulhouse. Le PDG de Peugeot Citroën doit recevoir ce mardi une prime d'un million d'euros à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du groupe.

La CGT de PSA Mulhouse dénonce les sommes versées au PDG. Pour Julien Wostyn, délégué central de PSA Mulhouse, la situation n'a jamais été aussi bonne pour les dirigeants du groupe. Mais elle se dégrade pour les ouvriers : "On n'a jamais été aussi peu dans les usines et on n'a jamais travaillé autant".

C'est une prime à la casse de l'emploi que reçoit Carlos Tavares"

Le syndicat se dit d'autant plus choqué que cette rémunération exceptionnelle est liée au plan de redressement d'Opel par PSA. Ce plan va se traduire par 3.700 suppressions de postes d'ici 2020 en Allemagne. Julien Wostyn parle d'une "prime à la casse de l'emploi". "Depuis trois ans que Carlos Tavares est à la tête de PSA, il a supprimé des milliers d'emplois. Là, il rachète Opel. Il va encore supprimer des milliers d'emplois et il touche de l'argent pour ça."

Selon le document de référence de PSA, la prime qui doit être accordée à Carlos Tavares va porter sa rémunération totale à 6,7 millions d'euros au titre de l'année 2017. En 2016, son augmentation de salaire avait déjà suscité la polémique.

Début mars, PSA avait annoncé un bénéfice record : 1,9 milliards d'euros pour 2017, en hausse de 11% par rapport à 2016. Le PDG du groupe avait alors promis une prime d'intéressement d'au moins 1.400 euros pour les salariés.