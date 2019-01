EXCLU - Prime exceptionnelle de 500 euros pour la plupart des salariés de Renault fin janvier

INFO FRANCE BLEU NORMANDIE - Le groupe Renault a annoncé ce 11 janvier à ses salariés le montant de la prime exceptionnelle qu'ils toucheront fin janvier. Ce sera 500 ou 300 euros en fonction de leurs revenus. Cette somme sera versée un peu plus d'un mois après les annonces d'Emmanuel Macron.

Le Havre, France

500 euros pour les salariés qui gagnent moins de 36 000 euros par an. 300 euros pour ceux qui gagnent entre 36 000 et 54 000 euros chaque année. Le groupe Renault a annoncé à ses salariés la somme qu'ils toucheront en plus de leur paie de janvier. Il s'agit de la prime exceptionnelle défiscalisée versée par l'entreprise. C'est l'une des réponses d'Emmanuel Macron à la crise des gilets jaunes. Le président avait annoncé la mesure en direct à la télévision en décembre 2018.

Au total, 80% des salariés et intérimaires du groupe en France toucheront cette prime selon Renault. Mais la mesure ne convainc pas les syndicats, surtout en pleine affaire Carlos Ghosn. "500 euros, c'est la moitié du maximum que l'entreprise pouvait donner tout en étant défiscalisée, regrette Nicolas Guermonprez, secrétaire générale CGT à l'usine Renault de Sandouville. Donc, on se rend compte que même une entreprise où le premier actionnaire est l'État français a du mal à appliquer les décisions de monsieur Macron."

Même déception du côté de Force Ouvrière. Mais le syndicat souligne toute de même quelques points positifs. "Le compte n'y est pas, mais c'est quand même une bonne chose d'avoir cette prime, explique Fabien Gloaguen, délégué syndical FO à Sandouville. On peut dire merci aux gilets jaunes ! Et puis nous sommes satisfaits que les intérimaires touchent cette prime, parce que Renault n'était pas obligé de leur verser."

Une autre inquiétude monte désormais chez FO : le syndicat craint que les dépenses du groupe consacrées à cette prime ne minent les négociations annuelles à venir sur les salaires et les primes d’intéressement. "Il ne faudrait pas que cet argent que l'on va nous verser empêche des augmentations pour des raisons économiques", conclut Fabien Gloaguen.