Prime "Macron" aux salariés de seconde ligne : pas suffisant ou encore "déplacé" pour les syndicats de l'Indre

Jean Castex a échangé lundi avec les partenaires sociaux et les organisations syndicales et patronales.

Une prime "Macron" de 1 000 euros ouverte à tous les bas salaires, une prolongation des aides à l'apprentissage, mais une sortie rapide des aides à l'embauche des jeunes : Jean Castex a tenté lundi avec les partenaires sociaux de se projeter sur l'après-crise en dépit du contexte sanitaire tendu. Principale annonce de cette conférence de dialogue social, les entreprises pourront, comme en 2019 et 2020, à nouveau verser en 2021 une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales d'un montant maximum de 1.000 euros à "tous les salariés".

Le ministère du Travail a cependant précisé ensuite que le "niveau de ciblage" de la prime sera à négocier avec les partenaires sociaux, l'idée étant de la "centrer sur les bas salaires", pour favoriser les fameux travailleurs de "seconde ligne" que sont les caissiers, éboueurs, routiers, travailleurs du bâtiment, de la propreté ou encore du commerce de détail... Eux aussi très exposés au virus dans leur travail, particulièrement lors du premier confinement.

Mais qu'en pensent les organisations syndicales ? Dans l'Indre, la CGT a un avis bien arrêté sur le sujet comme nous l'explique Josiane Delaune, secrétaire générale de l'union départementale CGT de l'Indre. Selon elle, une prime c'est bien mais une augmentation de salaire c'est mieux : "Les travailleurs de seconde ligne la plupart du temps ce sont des gens au Smic, qui ont donc des salaires très bas. On ne va donc pas être contre une prime - surtout si ça monte jusqu'à 1 000 euros - parce que ça met du beurre dans les épinards mais nous à la CGT on n'est pas pour les primes. _La reconnaissance du travail c'est par un salaire tout au long de sa vie_. Il faudrait donc au minimum une augmentation de salaire de 300 euros pour tous."

Pour la secrétaire générale CGT il n'y a pas de différence entre les travailleurs de première et de seconde lignes : "Ces gens de première ou de seconde ligne on les a envoyés au front sans masque, sans gants, sans sur-blouse, sans rien du tout. _Ils sont allés bosser la peur au ventre_. La seule reconnaissance pour les soignants c'était les applaudissements mais pour tous les autres corps de métiers : les routiers, les caissiers etc. c'est exactement la même chose. On les envoyé en guerre - comme l'a dit monsieur Macron - mais avec rien."

"Ils ont envoyé une armée à poil. Et parce que le Covid ça rentrerait dans l'ordre il faudrait retourner à sa précarité avec son salaire au Smic et bien non" (Josiane Delaune, secrétaire générale CGT de l'Indre)

De son côté le Medef est hostile à l'idée et accuse le gouvernement de se débarrasser du sujet en le refilant aux entreprises. Dans l'Indre, l'organisation patronale a un avis bien arrêté sur le sujet comme l'explique Guy Pépin, représentant Medef dans le département : "_Ça me paraît déplacé_. Non pas qu'il ne faille pas reconnaître qu'un certain nombre de personnes ont été amenées à travailler dans des conditions qui n'étaient certes pas faciles, mais cette démarche est déplacée dans la mesure où ce n'est pas le rôle de l'Etat de dire aux entreprises ce qu'il convient de faire à fortiori dans cette période extrêmement difficile qu'elles vivent."

Guy Pépin tient également à rappeler qu'un certain nombre d'entreprises n'ont pas attendu que l'Etat intervienne pour verser une prime à leurs employés : "Un certain nombre d'entreprises ont pris conscience des efforts qui ont été demandés à leurs collaborateurs et ont octroyé des primes. Plusieurs choses ont déjà été faites à l'initiative des entreprises et dictées par personne. Mais là, maintenant, ça nous paraît profondément déplacé tant dans le temps que sur le fond."

Cette prime - si elle est versée - pourrait concernée plus de 4,5 millions de personnes.