"Prime Macron" : le casse-tête des chefs d'entreprises de Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

C'est une prime, qui pour des milliers de personnes dans le Limousin, est arrivée au bon moment. Le 10 décembre 2018, Emmanuel Macron annonçait la possibilité pour les entreprises volontaires de verser jusqu'à 1000 euros exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour chaque salarié. C'était une des réponses au mouvement des gilets jaunes. Cette année, le dispositif est reconduit par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Les entreprises ont jusqu'au 31 mars 2020 pour la verser. Mais les règles du jeu ont un peu changé : seuls les salariés touchant moins de trois SMIC par mois pourront en bénéficier et le versement est conditionné par l'existence d'un accord d'intéressement.

L'an passé, dans le Limousin, 44.000 personnes ont bénéficié du dispositif, selon l'URSSAF. Un peu plus de 19 millions d'euros ont été versés par quelques 4 310 entreprises (soit 22,1% des entreprises privées de la région).

"Je me demande si les règles du jeu ne vont pas changer chaque année"

Pour le moment il est encore trop tôt pour savoir combien d'entreprises verseront cette prime. Si pour les grandes entreprise l'accord d'intéressement ne devrait pas être une difficulté, pour les petites et moyennes entreprises, il pourrait être un frein. Déjà parce que cela représentera des démarches administratives supplémentaires, même si le gouvernement a promis de mettre à disposition un accord-type simplifié pour les TPE et PME. Mais aussi parce qu'un accord d'intéressement engagera les entreprises sur une durée d'au moins un à trois ans.

L'an passé, l'entreprise de maçonnerie SARL Réméniéras, installée à Champnétery en Haute-Vienne avait versé 370 euros de prime "Macron" à chaque salarié. Cette année, découragés par les nouvelles conditions, le chef d'entreprise et son épouse ont décidé de revenir à une prime classique, sur laquelle ils paieront des charges et les salariés paieront des impôts. Patricia Réméniéras, secrétaire-comptable et épouse du patron détaille : "Je me demande si les règles du jeu ne vont pas changer chaque année, si l'an prochain ils nous demanderont pas de nouveaux documents ou de nouvelles démarches. Pour les petites entreprises, c'était intéressant de verser cette prime, et on aurait aimé qu'elle reste facile à verser. Cela nous permettait de valoriser et de donner un supplément de pouvoir d'achat à nos salariés. La prime Macron n'étant pas imposable, c'était tout bénéfice pour eux."

Patricia Réméniéras optera pour une prime classique, imposable. Copier

Des difficultés pour se projeter sur plusieurs années

Pour David Roche, chauffagiste basé à Aixe-sur-Vienne, avait versé 300 euros à chacun de ses six salariés en 2018,. Cette année, c'est l'engagement d'au moins un à trois ans lors de la conclusion d'un accord d'intéressement qui le dérange : "Aujourd'hui je sais ce que je peux donner à mes salariés en fonction de notre chiffre d'affaire et de nos résultats sur l'année 2019. Mais quel artisan ou commerçant est capable de dire en 2020, 2021 et 2022 ce qu'il sera en mesure ou non de donner à ses salariés ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est un peu la rengaine en ce moment..."

Mais pas question de laisser ses salariés sur le carreau, il compte bien leur verser une prime : "Pour l'instant on est encore en réflexion avec le comptable, la fédération du bâtiment et la Confédération des petites et moyennes entreprises pour voir comment je peux m'arranger et faire en sorte que cette prime soit pérenne. Peu importe quel sera mon choix, mes gars auront une prime cette année. Peut-être qu'il s'agira d'une prime sur laquelle je paierai des charges, mais je leur verserai au moins la même somme que l'an dernier. Mais si les choses avaient été plus simples, j'aurais pu leur donner un peu plus."