Prime Macron : les entreprises du Cher n'ont pas encore annoncé la couleur

Bourges, France

Les syndicats sont montés au front, dès le lendemain de l'allocution du président Macron pour réclamer cette prime, mais les grosses entreprises du Cher qui souhaitent la verser (rien n'est obligatoire) attendent d'en connaitre les modalités précises pour s'engager : c'est le cas des sirops Monin, ou de Mecachrome à Aubigny sur Nère. Seuls, les salariés de Michelin à St-Doulchard sont assurés de voir cette prime sur leur fiche de paie en décembre. Jusqu'à 750 euros pour moins de 26.000 euros de salaire annuel : " C'est une belle surprise en plus du treizième mois, se réjouit cet ouvrier. Je vais en mettre une partie de côté et le reste servira à faire de plus beaux cadeaux aux enfants." Mais d'autres sont un peu déçus : " Ca va me faire 250 euros. Au bout de quarante ans de boutique, c'est pas énorme."

L'entrée principale de l'usine Michelin de St-Doulchard, près de Bourges © Radio France - Kseniya Moustafaeva

La CGT majoritaire chez Michelin réclame une hausse mensuelle de 400 euros et aucun salaire inférieur à 2000 euros : " _C'est des queues de cerises ce que Michelin met sur la table. Nous on veut des salaires plus élevé, revendique Eric Bellet, délégué CGT. Après tout, c'est le fruit de notre travail. Michelin ne propose que 1% d'augmentation des salaires en 2019 auquel s'ajouteront deux fois 0,15 % dans l'année, et tout cela avec gains de productivité de 25 % d'ici trois ans. Les actionnaires ont touché 700 millions d'euros de dividendes !" _Chez MBDA, la CGT a écrit à la direction pour réclamer une prime de 4870 euros, le salaire moyen dans l'entreprise qui ne verse pas de 13eme mois mais plutôt une participation au bénéfice et un intéressement. Chez Nexter, la barre est moins haute : la CGT demande 1.200 euros pour chaque salarié. Les entreprises peuvent verser cette prime jusqu'au 31 mars.