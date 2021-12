Primes de fin d'année : un cadeau plus que "bienvenu" pour des Poitevins aux revenus modestes

Prime de Noël, indemnité inflation, chèque énergie complémentaire... Les Français aux revenus modestes vont toucher plusieurs aides d'ici la fin du mois de décembre. Elles pourront atteindre au total plusieurs centaines d'euros. Le chèque énergie complémentaire par exemple, c'est 100 € pour vous aider à payer vos factures de gaz et d'électricité et à faire face à la flambée des prix explique le gouvernement. Il est arrivé depuis le 13 décembre dans les Deux-Sèvres, ce sera à partir du 20 décembre pour la Vienne.

De quoi passer un meilleur Noël

Ce sont des coups de pouce importants, surtout en fin d'année, pour leurs bénéficiaires. C'est le cas pour Marie, cette Poitevine s'appuie régulièrement sur l'aide du Secours populaire. Elle est en temps partiel et touche une partie du RSA. Là, elle va pouvoir bénéficier de la prime de Noël et de l'indemnité inflation.

"C'est bienvenu pour agrémenter les cadeaux de Noël et c'est un plus pour se faire plaisir autour de la table. Se faire un petit plaisir, cela renforce le moral et cela peut aider à essayer de se projeter de manière un peu plus positive", explique Marie.

Ce bonus de fin d'année vient aussi à point pour Bruno. Il est sans emploi et bénéficiaire des Restos du Cœur à Poitiers. Cet argent va notamment lui permettre de vacciner le chien qu'il va bientôt avoir.

Des critères d'attribution précis

"C'est positif d'avoir ces 200 euros mais c'est une fois par an, il faudrait que ce soit Noël tous les mois", plaisante ce Poitevin. "On ne va pas non plus aller bien loin, c'est impossible de mettre de côté avec le RSA. A peine arrivé, c'est déjà parti et le restant, c'est pour manger", estime Bruno.

Pour obtenir ces primes, vous n'avez aucune démarche à faire, tout se fait automatiquement selon les critères d'attribution. L'indemnité inflation par exemple, est automatiquement versée par votre employeur ou par l'Urssaf si vous gagnez moins de 2.000 euros net par mois. Quant à la prime de Noël, vous êtes éligible si vous êtes bénéficiaire des minima sociaux comme le RSA ou l'Allocation de Solidarité Spécifique.