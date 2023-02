Priorité au ferroviaire : le gouvernement va-t-il abandonner le contournement Est de Rouen ?

Le gouvernement est-il toujours autant défenseur du dossier du contournement Est de Rouen ? La question se pose après le discours de la Première ministre, Elisabeth Borne, ce vendredi 24 février. Cette autoroute à péage censée désengorger le centre-ville de Rouen ne semble plus une priorité, malgré le soutien de Jean Castex à la fin de l'année 2021. La Première ministre s'exprimait dans le cadre de la remise du rapport du COI, le Comité d'Orientation sur les Infrastructures. Elisabeth Borne a annoncé soutenir le scénario d'une priorisation du ferroviaire par rapport au routier : "Nous faisons donc le choix d’investir en priorité dans les infrastructures qui nous permettront de réussir la transition écologique, à commencer par le ferroviaire, qui est la colonne vertébrale des mobilités", a-t-elle détaillé . Un plan de 100 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2040 est d'ailleurs sur la table pour le rail.

Une "plus grande sélectivité" des projets routiers

Pour le routier, le discours est plus flou : "le COI nous invite à réinterroger chaque projet d’extension du réseau routier. Nous le ferons. Certains projets sont attendus depuis longtemps, je le mesure. Ce travail de priorisation, je peux vous assurer que nous le mènerons avec objectivité et transparence", explique l'hôte de Matignon.

Interrogé par France Bleu Normandie sur la question précise du contournement Est de Rouen, Matignon confirme "une plus grande sélectivité sur les projets de développement routier", mais précise que "certains projets sont très attendus et très importants pour les territoires" tout en annonçant des discussions avec les élus.

"Un engagement doit être tenu"

La région Normandie, financeur du projet avec l'Etat, normalement, et le département de la Seine-Maritime, reste sereine, mais ferme, après ces annonces : "Je rappellerais juste que le chef de l'Etat a pris des engagements, et qu'ils sont fait pour être tenus, explique le président centriste de la région, Hervé Morin. Monsieur Macron est venu à Rouen, et nous a dit 'ce contournement, il le faut.' On a besoin d'argent pour le ferroviaire, mais aussi pour de grands programmes routiers, dont ce contournement. Il est dans la loi sur les mobilités, il n'y a aucune raison pour que cela ne se fasse pas."

Coup accélérateur pour un RER rouennais ?

Pour la Métropole de Rouen, qui a fait le choix de se désengager financièrement du projet, au contraire, les orientations décidées par la Première ministre "valide[nt] notre stratégie et nos positions métropolitaines". Nicolas Mayer-Rossignol se réjouit par ailleurs du plan ferroviaire, mettant en avant l'ambition rouennaise d'intégrer le réseau de RER métropolitains annoncé par le gouvernement. Le rapport du COI cite Rouen parmi les agglomérations à étudier pour ce RER, mais Matignon n'a évoqué aucune ville. Nicolas Mayer-Rossignol remet aussi sur la table le projet de LNPN, ligne nouvelle Paris-Normandie, censée faciliter la liaison entre la gare de Paris-Saint-Lazare et la région normande .