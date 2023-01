Prison de Coutances : plus la moitié des agents mobilisés pour demander de meilleures conditions de travail

Plus de la moitié des agents de la maison d'arrêt de Coutances sont appelés à se mobiliser ce mardi matin. Une grève a débuté à 7 heures pour dénoncer les conditions de travail au sein de l'établissement pénitentiaire, qui abrite une cinquantaine de détenus répartis dans des dortoirs. Le dernier mouvement de ce type remonte au 6 avril 2022, déjà sur cette question. "Force est de constater que nos conditions de travail se sont nettement dégradées ces derniers temps, comment peut-on espérer un recrutement massif d'agents pénitentiaires ?", se demandent les syndicats dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Une salle de repos "comme dans un vieil opéra poussiéreux"

Un exemple pointé du doigt par les syndicats : la salle de repos du personnel, sans fenêtre, aménagée avec une pseudo cuisine et un rideau, "comme dans un vieil opéra poussiéreux de quartier", dénonce l'intersyndicale. Des représentants du personnel qui critiquent aussi la réorganisation des postes depuis le 2 janvier 2023, notamment la nuit : "le service de nuit est très pénible : il fait froid dans ce vieux bâtiment en pierre, le siège n'est pas confortable, on ressort avec des maux de tête, des torticolis, les pieds gonflés. On a demandé un chauffage d'appoint auprès de la direction interrégionale à Rennes, mais on n'a toujours rien", confie Gianni Grandidier, secrétaire Force ouvrière à la maison d'arrêt de Coutances, invité de France Bleu Cotentin ce mardi.

loading

Le poste de la porte d'entrée plus nettoyé

A cela s'ajoute en ce moment, le froid, dans ce vieil établissement qui date de la fin du XIXe siècle, et puis de l'insalubrité : depuis la réorganisation des services, par exemple, le poste de la porte d'entrée de la prison n'est plus nettoyée alors que huit agents s'y relèvent sur 24 heures. Des détenus de plus en plus jeunes, des agressions verbales qui augmentent et même, c'est rare mais symbolique, l'utilisation de drones pour déposer des colis, comme ce fut le cas en octobre dernier .

Un mouvement auquel se greffe la question des retraites : "gérer des détenus à 64 ans, c'est non", expliquent les syndicats. A l'heure actuelle, la moyenne d'âge des surveillants est de 45 ans. Des agents qui ont entre 20 et 25 ans d'ancienneté.