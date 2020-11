Privas : ils manifestent contre le port du masque obligatoire à l'école

Plus d'une centaine de parents et d'enfants ont manifesté ce samedi après-midi devant la préfecture de Privas (Ardèche) contre le porte du masque obligatoire à l'école. Ils craignent des risques sur la santé de leurs enfants et des difficultés d'apprentissage.