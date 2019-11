Privatisation de la Française des jeux : le prix de l'action fixé à 19,90 euros

La Française des jeux (FDJ) doit officiellement entrer en Bourse jeudi, l'État met 52% du capital sur le marché. Le prix de l'action est fixé à 19,90 euros. L'opération devrait rapporter "plus de deux milliards d'euros" à l'État selon le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire a annoncé mercredi avoir fixé à 19,90 euros le prix de l'action Française des Jeux (FDJ) à la veille de l'introduction en Bourse de l'entreprise. L’opération devrait rapporter "plus de deux milliards d'euros" à l'État s'est félicité le ministre de l'Économie et des finances. L'argent doit abonder le fonds pour l'innovation et l'industrie.

11 milliards d’euros d'actions déjà réservés

L'État met 52% du capital sur le marché et cède 99 millions de titres. 11 milliards d'euros d'actions ont déjà été réservés par les investisseurs et les particuliers, un "succès spectaculaire" a salué Bruno Le Maire. Au total, "un demi-million de personnes" ont participé à la souscription.

"Nous avons décidé de porter de 33 à 40% la part des titres réservés aux investisseurs particuliers", a précisé le ministre. Afin de contenter le maximum de porteurs, les souscriptions inférieures à 5.000 euros seront prioritaires, et ceux qui auront demandé plus ne verront qu'une partie de leur demande satisfaite.

Pour convaincre les petits épargnants d'investir, le gouvernement avait prévu une décote de 2% sur le prix des titres, ainsi qu'une action gratuite pour 10 achetées à condition qu'elles soient détenues pendant 18 mois.

Cette privatisation s'annonce d'ores et déjà comme une opération gagnante pour l'État : en plus des deux milliards d'euros qu'elle devrait rapporter, la FDJ va continuer de verser quelque 3,5 milliards d'euros de recettes fiscales et sociales chaque année. L'État a aussi cédé à l'entreprise le monopole pour exploiter pendant 25 ans jeux de loterie et paris sportifs dans son réseau physique, en échange de la somme de 380 millions d'euros.

L'an dernier, les Français ont misé près de 16 milliards d'euros dans ses jeux d'argent et de hasard.