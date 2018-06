En grève depuis le 12 juin contre les annonces de privatisations dans le secteur, les électriciens (Enedis) et les gaziers (GRDF) ont décidé ce mardi de bloquer symboliquement la station de gaz naturel près du stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne. Une action peu impactante pour les usagers.

Loire, France

Les salariés d'Enedis (filiale d'EDF) et d'Engie (filiale de GRDF) ont décidé d'amplifier leur mobilisation, commencée le 12 juin. Ce mardi matin, dès 10 heures, ils ont décidé de bloquer la station GNV (gaz naturel véhicule) de la rue de la Tour à Saint-Étienne, située juste à côté de leur piquet de grève au centre EDF-GDF (Enedis), à proximité immédiate du stade Geoffroy-Guichard.

Le piquet de grève des salariés d'Enedis et d'Engie est installé depuis le 12 juin, à côté du stade Geoffroy-Guichard. © Radio France - Sarah Mansoura

Le but ? Couper à la source la vente de gaz naturel. "Cela va embêter notre employeur, Engie, qui ne pourra plus récolter de recettes de la vente de ce gaz", explique Alain Girod, secrétaire départemental Loire de la CGT chez Enedis. L'action, symbolique, vise surtout à protester contre les privatisations annoncées dans le secteur du gaz, et les suppressions d'emploi qui pourraient en découler.

Les salariés d’#Engie bloquent depuis 10h ce matin et jusqu’à nouvel ordre la station #GNV (gaz naturel véhicule) rue de la Tour à #SaintEtienne. Ils protestent contre les privatisations à venir dans le secteur du #gaz. pic.twitter.com/QbAKDszp0j — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) June 26, 2018

Les négociations, achevées hier à minuit hier avec la direction, n'ont "rien donné" pour le secteur gaz, déplore Alain Girod. "Le blocage peut donc durer jusqu'à la semaine prochaine, pourquoi pas".