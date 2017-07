Privé d’électricité, un agriculteur catalan perd toute sa production

Mercredi soir, EDF a fait couper brutalement l’électricité à un maraîcher de Maureillas (Pyrénées-Orientales). Faute de courant, le système d’arrosage ne peut plus fonctionner. La production est perdue. L’homme crie à l’injustice.

Mathieu Piera a les larmes qui lui montent aux yeux en pénétrant sous ses serres : les fraisiers, les framboisiers et les pieds de haricot ont séché sur pied en l’espace de 48 heures. « Voyez ce qu’il me reste ! » dit-il un sanglot dans la voix. « Seulement les yeux pour pleurer… et une corde pour me pendre ».

Plus de 200 kilos de framboises perdus

Privé d’électricité depuis mercredi, l’agriculteur de Maureillas (installé au Mas d’en Batiste) ne peut plus faire fonctionner son système d’irrigation. « Par ces chaleurs, il faut arroser toutes les heures. Il y avait 2 à 300 kilos de framboises à récolter. Tout est perdu ».

« Je n'ai reçu aucun préavis »

Mathieu Piera affirme n’avoir reçu aucun avertissement, aucun préavis de la part d’EDF. « Des techniciens sont arrivés là, avec un camion, une nacelle et des pinces. Clac, ils ont coupé les fils, et ils sont partis ».

Les plants de framboises n'ont pas résisté © Radio France

L’agriculteur, qui dit avoir toujours payé ses factures, reconnait qu’il avait été mis en demeure par EDF de remettre aux normes sa vieille installation électrique. Mais selon lui, aucune date-butoir ne lui avait été imposée.

Le voisinage se mobilise

Depuis 48 heures, les amis et les voisins se mobilisent pour trouver une solution face à une situation « injuste et absurde ». « Je l’ai trouvé mercredi soir, assis sur un banc, en train de pleurer », raconte Marie, une productrice du secteur. Depuis, elle remue ciel et terre pour sauver la récolte « J’ai contacté la MSA, la Chambre d’agriculture. Mais le problème, c’est qu’EDF est injoignable en ce WE du 14 juillet »

Un appel à l’aide

« Il y a vraiment urgence », s’alarme Marie. « Une partie de la production pourrait peut-être encore être sauvée, mais à condition de rétablir immédiatement l’électricité. Si l’on attend lundi, c’est de la non-assistance à personne en danger ».

Pour l’heure, France Bleu Roussillon n’a pas réussi à joindre les services d’EDF.